Экономика

РосбалтРосбалтСчетная палата раскритиковала исполнение бюджета РФ

Уровень исполнения расходов федерального бюджета в январе—сентябре 2019 года оказался достаточно низким — всего 62,9%, причем он стал самым низким в сравнении с аналогичными периодами прошлых годов, начиная с 2010 года.
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СП отмечает низкое исполнение расходов на субсидии медработникам до 50 лет в селах

ТАСС06 ноября в 16:52

Бери - не хочу

Российская газета06 ноября в 16:01

Нацпроекты освоили лишь половину денег

Независимая газетавчера в 11:49

Расходы бюджета на нацпроекты России за девять месяцев составили только 52%

REGNUM06 ноября в 17:41

Счетная палата РФ прогнозирует рост неиспользуемых остатков бюджета к концу года

ПРАЙМ06 ноября в 16:15

Счётная палата сообщила о рекордно низком исполнении бюджета

Life.ru06 ноября в 20:28

Федеральный бюджет направил на «дорожный» нацпроект за девять месяцев 72,4 млрд рублей

Будущее России. Национальные проекты06 ноября в 16:00
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Экономика

В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн

Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
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Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

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Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков

Одна из шахт в городе Макеевка Донецкой Народной Республики приостановила свою работу из-за подземных толчков.
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В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
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Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР

Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.
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В перечень медицинских организаций-участников проекта вошли 4 и 9 ивановские поликлиники.
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В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
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Варди признан лучшим игроком АПЛ в октябре, Лэмпард — лучший тренер

Английская Премьер-лига назвала лучших по итогам октября. Среди футболистов таким стал Джейми Варди, среди тренеров — Фрэнк Лэмпард.
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Начались продажи билетов на поезда в Крым

В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно.
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Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
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В Оренбурге суд продлил арест дочери и зятю священника Стремского

РИА Новости 02:33
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Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
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Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег

Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
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Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен

Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32
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В Донбассе убит боевик 92-й механизированной бригады ВСУ

7 ноября в Донбассе погиб боевик инженерного отделения 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Ивана Сирко 23-летний Бродников.
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Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку

Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
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Космос

В NASA уловили мощный рентгеновский всплеск в глубинах космоса

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Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
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Шоу-бизнес

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

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США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием

"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
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Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
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Леонид Слуцкий прокомментировал переход Хонды в «Витесс»

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Кабмин утвердил порядок расчёта тарифов по обращению с отходами

В октябре член Общественной палаты Светлана Разворотнева в беседе с НСН оценила тарифы на вывоз твёрдых отходов.
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Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

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Стржалковский подал в отставку с поста главы ВФСО «Динамо»

Стржалковский был избран главой ВФСО "Динамо" осенью 2016 года.
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«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства

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