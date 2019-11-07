Экономика
ТАССВ Счетной палате рассказали об освоении средств на нацпроекты
Общий объем средств федерального бюджета, направляемых на реализацию транспортной части проектов КПМИ, в 2019 году запланирован на уровне 378,2 млрд рублей. По итогам января - сентября исполнение составило всего 149,2 млрд рублей, говорится в материалах Счетной палаты.
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СП отмечает низкое исполнение расходов на субсидии медработникам до 50 лет в селах
ТАСС06 ноября в 16:52
Счетная палата РФ прогнозирует рост неиспользуемых остатков бюджета к концу года
ПРАЙМ06 ноября в 16:15
Федеральный бюджет направил на «дорожный» нацпроект за девять месяцев 72,4 млрд рублей
Будущее России. Национальные проекты06 ноября в 16:00
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Общество
Синоптики предсказали «вишневую» зиму в Москве
Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Политика
В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами могут принять до конца 2019 года.
RT на русском 04:21
Общество
Больше половины россиян согласились содействовать полиции
Опрос был приурочен ко Дню сотрудника органов внутренних дел России Большинство россиян готовы содействовать полиции и сообщать о действиях подозреваемого человека.
Деловое.ТВ 04:52
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Фигурное катание
В Китае стартует четвертый этап Гран-при по фигурному катанию
Нешуточная борьба за победу развернется и в парном турнире: Алисе Ефимовой и Александру Коровину вполне по силам побороться за место в тройке.
Первый канал вчера в 23:06
Кино
Из Дина Винчестера в Джона Уика: как Дженсен Эклс режиссировал эпизод «Сверхъестественного»
Popcornnews.ru вчера в 03:20
Происшествия
СК установил нового участника нападения на посольство России в Киеве
Следственный комитет заочно предъявил обвинение гражданину Украины Роману Рагозину, который, по данным следствия, принимал активное участие в нападении на посольство России в Киеве 6 марта 2016 года.
RT на русском 03:43
Единоборства
Появилось видео с гуляющим по улице пьяным Александром Емельяненко
В Сети был размещен видеоролик, на котором можно увидеть мужчину, находящегося в нетрезвом состоянии и очень похожего на российского бойца Александра Емельяненко.
Discover24 01:29
Политика
Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия
Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.
ТАСС 04:33
Политика
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС - в поддержку законопроекта выступили 133 депутата, а для принятия решения нужно 355 голосов.
Газета.Ru 01:45
Политика
«Газпром» поставил жесткие условия нового контракта по газу с Украиной
Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа - взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств.
Ридус 06 ноября в 23:03
Культура
Вышел трейлер нового мультфильма Pixar «Душа»
Pixar показала трейлер мультфильма "Душа". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.
ТАСС вчера в 11:06
Экономика
Мутко назвал число строящихся домов на стадии банкротства
Застройщики порядка 1,7 тыс. строящихся домов находятся на стадии банкротства.
РБК 02:58
Происшествия
Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке
Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Политика
Торгпред Украины обвинил Польшу в «экономическом геноциде»
Заместитель министра развития экономики Украины и торговый представитель страны Тарас Качка назвал позицию Польши относительно минимальных квот на автоперевозки для Украины "экономическим геноцидом".
Российская газета вчера в 19:49
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Общество
Пензенские коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции
102-ая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции отмечается в четверг, 7 ноября. К празднованию присоединилась и Пенза.
ГТРК Пенза вчера в 04:18
Политика
В Кремле отреагировали на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
RT на русском 04:51
Происшествия
Нижегородский таксист избил пассажира до смерти
Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.
Интерфакс 04:02
Технологии
Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк совместно с SberCloud представили самый мощный в России компьютер, получивший название Christofari, передаёт корреспондент "Газеты.Ru" с конференции AI Journey.
Газета.Ru 03:57
Футбол
Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит»
В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».
Форпост Северо-Запад вчера в 05:04
Происшествия
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В столице Среднего Урала удалось найти подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы.
REGNUM 04:04
Шоу-бизнес
Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу
Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Телеканал 360° вчера в 04:20
Общество
Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко
RT на русском 04:32
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости 06 ноября в 07:54
Общество
Производители молока попросили правительство помочь с навозом
Российские производители молока попросили правительство изменить требования к обращению с навозом, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Газета.Ru 03:19
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Политика
Кремль разъяснил слова Путина об ответственности врачей за ошибки
Слова Владимира Путина об ужесточении наказания для медработников были выдернуты из контекста, поскольку президент имел ввиду только ответственность при злоупотреблении в определении инвалидности.
РБК 04:45
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.
ToDay News Ufa вчера в 15:20