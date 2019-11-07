Уровень исполнения расходов федерального бюджета в январе—сентябре 2019 года оказался достаточно низким — всего 62,9%, причем он стал самым низким в сравнении с аналогичными периодами прошлых годов, начиная с 2010 года.

Транспорт Начались продажи билетов на поезда в Крым В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно.

Политика В Кремле отреагировали на слова Макрона о сценариях развития России Подход Макрона к вариантам развития России импонирует российскому президенту Владимиру Путину, подчеркнул Песков, глава государства высоко ценит свой контакт с французским лидером.

Шоу-бизнес Суд отказался разводить Лолиту с мужем Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.

Общество Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2» Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Политика Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС Парламент Германии в ночь на пятницу, 8 ноября, не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве Евросоюза в стране.

Гаджеты В Роскачестве составили новый рейтинг смартфонов В результате проведённого исследования самые высокие оценки экспертов получили новые смартфоны от Apple, а модель iPhone 11 Pro Max возглавила новый рейтинг.

Авто Haval назвала цены на купе-кроссовер Haval F7x для России Стоимость версии кросс-купе Comfort с передним приводом получилась абсолютно такая же, как и аналогичный кроссовер Haval F7 с 2-литровым двигателем.

Армия и оружие Эрдоган не исключил продолжения операции «Источник мира» в Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что турецкая трансграничная операция "Источник мира" в Сирии может быть продолжена.

Здоровье Реформу поддержали Сенатор отметил успешную реализацию национального проекта «Здравоохранение» и медицинской реформы, запущенной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

Политика Госдеп США обвинил Россию в агрессии против соседних стран Госсекретарь США Майк Помпео подверг критике внутреннюю и внешнюю политику России.

Экономика Центробанк отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка "Свой" банк прекратил работу Сегодня утром на сайте Центробанка появился приказ об отзыве лицензии у Чувашкредитпромбанка.

Происшествия В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем Датский террорист Базил Хассан, предположительно, может быть причастен к подрыву российского лайнера A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR.

Общество Синоптик пообещал аномально теплую зиму Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.

Армия и оружие Россия завладела секретной израильской ракетой Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.

Футбол Булыкин объяснил, почему Хабиб ушёл с «РЖД Арены» до окончания матча Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил мнение, почему действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов покинул матч московского клуба с «Ювентусом» (1:2) до окончания матча.

Шоу-бизнес Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери В начале года звезда сериала «Кадетство» стал героем скандала, связанного с внебрачной дочерью Оливией.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.

Происшествия Сбившего курсанта МЧС воронежца отправили лечиться Мужчина, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz, умышленно сбил курсанта академии МЧС России, сообщили в пресс-службе регуправления Следственного комитета России (СКР).

Происшествия Бесследно пропавшего туриста нашли в желудке акулы На французском острове Реюньон акула растерзала туриста из Шотландии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Политика Австрийскому экс-полковнику предъявили обвинение в шпионаже на Россию Официальное обвинение экс-полковнику австрийской армии предъявила прокуратура Зальцбурга. Военного обвиняют в шпионаже в пользу России.