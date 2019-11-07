Экономика
РосбалтСчетная палата раскритиковала исполнение бюджета РФ
Уровень исполнения расходов федерального бюджета в январе—сентябре 2019 года оказался достаточно низким — всего 62,9%, причем он стал самым низким в сравнении с аналогичными периодами прошлых годов, начиная с 2010 года.
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СП отмечает низкое исполнение расходов на субсидии медработникам до 50 лет в селах
ТАСС06 ноября в 16:52
Счетная палата РФ прогнозирует рост неиспользуемых остатков бюджета к концу года
ПРАЙМ06 ноября в 16:15
Федеральный бюджет направил на «дорожный» нацпроект за девять месяцев 72,4 млрд рублей
Будущее России. Национальные проекты06 ноября в 16:00
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Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае
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Начались продажи билетов на поезда в Крым
В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно.
Российская газета 02:02
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В Кремле отреагировали на слова Макрона о сценариях развития России
Подход Макрона к вариантам развития России импонирует российскому президенту Владимиру Путину, подчеркнул Песков, глава государства высоко ценит свой контакт с французским лидером.
Газета.Ru 07:19
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Суд отказался разводить Лолиту с мужем
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Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
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В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
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Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС
Парламент Германии в ночь на пятницу, 8 ноября, не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве Евросоюза в стране.
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В Роскачестве составили новый рейтинг смартфонов
В результате проведённого исследования самые высокие оценки экспертов получили новые смартфоны от Apple, а модель iPhone 11 Pro Max возглавила новый рейтинг.
RT на русском 07:30
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Haval назвала цены на купе-кроссовер Haval F7x для России
Стоимость версии кросс-купе Comfort с передним приводом получилась абсолютно такая же, как и аналогичный кроссовер Haval F7 с 2-литровым двигателем.
SpeedMe вчера в 13:59
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Эрдоган не исключил продолжения операции «Источник мира» в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что турецкая трансграничная операция "Источник мира" в Сирии может быть продолжена.
ТАСС 07:06
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В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Российская газета вчера в 14:42
Здоровье
Реформу поддержали
Сенатор отметил успешную реализацию национального проекта «Здравоохранение» и медицинской реформы, запущенной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.
Аргументы недели вчера в 07:52
Футбол
Шюррле тренируется в общей группе «Спартака»
Спорт-Экспресс 08:42
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Госдеп США обвинил Россию в агрессии против соседних стран
Госсекретарь США Майк Помпео подверг критике внутреннюю и внешнюю политику России.
Интерфакс 06:37
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Центробанк отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка
"Свой" банк прекратил работу Сегодня утром на сайте Центробанка появился приказ об отзыве лицензии у Чувашкредитпромбанка.
Советская Чувашия вчера в 11:01
Происшествия
В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем
Датский террорист Базил Хассан, предположительно, может быть причастен к подрыву российского лайнера A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR.
Газета.Ru 06:41
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости вчера в 15:45
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41
Футбол
Булыкин объяснил, почему Хабиб ушёл с «РЖД Арены» до окончания матча
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил мнение, почему действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов покинул матч московского клуба с «Ювентусом» (1:2) до окончания матча.
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Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери
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Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
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Вечерняя Москва вчера в 15:53
Происшествия
Банда АУЕ затерроризировала жителей села в Забайкалье
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Происшествия
Сбившего курсанта МЧС воронежца отправили лечиться
Мужчина, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz, умышленно сбил курсанта академии МЧС России, сообщили в пресс-службе регуправления Следственного комитета России (СКР).
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Происшествия
Бесследно пропавшего туриста нашли в желудке акулы
На французском острове Реюньон акула растерзала туриста из Шотландии. Об этом сообщает издание Daily Mail.
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Австрийскому экс-полковнику предъявили обвинение в шпионаже на Россию
Официальное обвинение экс-полковнику австрийской армии предъявила прокуратура Зальцбурга. Военного обвиняют в шпионаже в пользу России.
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Шоу-бизнес
Бузова обращалась в полицию из-за побоев от Тарасова
Телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за избиений бывшим супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 06:50
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Сбербанк создал самый мощный в РФ суперкомпьютер
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