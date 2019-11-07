Экономика

РосбалтРосбалтСчетная палата раскритиковала исполнение бюджета РФ

Уровень исполнения расходов федерального бюджета в январе—сентябре 2019 года оказался достаточно низким — всего 62,9%, причем он стал самым низким в сравнении с аналогичными периодами прошлых годов, начиная с 2010 года.
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СП отмечает низкое исполнение расходов на субсидии медработникам до 50 лет в селах

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Независимая газета11:49

В Минкомсвязи объяснили низкое исполнение расходов на нацпроект «Цифровая экономика»

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REGNUMвчера в 17:41

Счётная палата сообщила о рекордно низком исполнении бюджета

Life.ruвчера в 20:28

Счетная палата РФ прогнозирует рост неиспользуемых остатков бюджета к концу года

ПРАЙМвчера в 16:15
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Политика

Германия загружает «Северный поток-2»

Правящая парламентская коалиция Германии ХДС/ХСС и СДПГ в ночь на 8 ноября собирается проголосовать за поправки, которые де-факто снимают с проекта «Северный поток 2» все риски, связанные с внесением поправок в газовую директиву ЕС.
Коммерсантъ 14:23
Общество

В Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников

Телефонные мошенники выстраивают разговор со своими жертвами так, что те сами предоставляют им личные данные, и могут найти подход даже к самым подкованным клиентам банков, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
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Самой закредитованной группой России стал средний класс

В исследовании холдинга Ромир, которые приводит РИА Новости, говорится, что почти 90% граждан со средним уровнем дохода регулярно пользуются кредитными картами.
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Общество

США и Китай договорились о поэтапной отмене санкций

Министерство торговли Китая сообщило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну.
Коммерсантъ 11:20
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Футболисты ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы

Столичный ЦСКА сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.
Известия 16:58
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Политика

Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Политика

Польские СМИ: У России есть план по блокировке строительства канала через Вислинскую косу

Польские СМИ сообщают о российском плане заблокировать строительство канала через Вислинскую косу.
Калининград.Ru 04:41
Армия и оружие

Минобороны планирует модернизировать три малых ракетных корабля

В четверг замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения Северо-восточного ремонтного центра (СВРЦ) заявил журналистам о планах военного ведомства заказать модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
Военное дело 01:39
Политика

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
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«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы

РИА Новости 14:50
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
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Туктамышева и Щербакова проведут тренировку на Гран-при Китая

Соревнования будут проходить в период с 8 по 10 ноября, а сегодня состоятся официальные тренировки.
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Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля

Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета вчера в 10:06
Происшествия

ДТП на Ставрополье: при столкновении трех машин пострадали 12 человек

По словам источника в региональном ГИБДД, в момент аварии в салоне автомобиля "Лада Гранта" находились 11 человек, в том числе семеро детей.
Вести.Ru 17:32
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Все идет по плану

Станислав Струмилин, советский экономист, 1930-е годы 1 31 октября 1961 года XXII съезд КПСС принял новую программу партии — так называемую "Программу построения коммунизма".
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Политика

Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК 15:53
Происшествия

Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов

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Более 100 сотрудников «Ленты» отравились в Петербурге

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Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком

Украинский президент Владимир Зеленский честно сказал, что владеет украинским языком не в совершенстве.
Газета.Ru 13:20
Армия и оружие

США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием

"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
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Ольга Бузова рассказала о пережитом насилии

Бузова не стала уточнять, кто именно проявлял по отношению к ней домашнее насилие.
Российская газета вчера в 04:50
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Макрон объявил о «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что европейские страны больше не могут рассчитывать на США в вопросах защиты стран-участниц блока НАТО.
Ридус 15:53
Армия и оружие

Минобороны рассказало о разведактивности у границ РФ за неделю

Министерство обороны России рассказало о разведывательной активности у российских границ за неделю.
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В Якутии завели дело из-за посторонней женщины за штурвалом самолета

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В галактике Мессье 77 обнаружен «космический пончик»

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Портал Поиск 05 ноября в 01:30
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Политика

Россия ответит на выход США из Договора по открытому небу

Ранее американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп подписал документ о намерении выйти из Договора по открытому небу.
Рифей-Пермь вчера в 22:28
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