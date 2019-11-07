Экономика
РосбалтСчетная палата раскритиковала исполнение бюджета РФ
Уровень исполнения расходов федерального бюджета в январе—сентябре 2019 года оказался достаточно низким — всего 62,9%, причем он стал самым низким в сравнении с аналогичными периодами прошлых годов, начиная с 2010 года.
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В Минкомсвязи объяснили низкое исполнение расходов на нацпроект «Цифровая экономика»
Будущее России. Национальные проекты16:00
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Политика
Германия загружает «Северный поток-2»
Правящая парламентская коалиция Германии ХДС/ХСС и СДПГ в ночь на 8 ноября собирается проголосовать за поправки, которые де-факто снимают с проекта «Северный поток 2» все риски, связанные с внесением поправок в газовую директиву ЕС.
Коммерсантъ 14:23
Общество
В Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников
Телефонные мошенники выстраивают разговор со своими жертвами так, что те сами предоставляют им личные данные, и могут найти подход даже к самым подкованным клиентам банков, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
РИА Новости 08:15
Кино
Из Дина Винчестера в Джона Уика: как Дженсен Эклс режиссировал эпизод «Сверхъестественного»
Popcornnews.ru 03:20
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала поклонникам свой новый образ
Известная балерина, устав после спектакля в Красногорске, решила порадовать себя и поклонников в Instagram новым образом.
OAnews 13:11
Общество
Самой закредитованной группой России стал средний класс
В исследовании холдинга Ромир, которые приводит РИА Новости, говорится, что почти 90% граждан со средним уровнем дохода регулярно пользуются кредитными картами.
Эхо Москвы 15:03
Общество
США и Китай договорились о поэтапной отмене санкций
Министерство торговли Китая сообщило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну.
Коммерсантъ 11:20
Футбол
Футболисты ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы
Столичный ЦСКА сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.
Известия 16:58
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Политика
Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Политика
Польские СМИ: У России есть план по блокировке строительства канала через Вислинскую косу
Польские СМИ сообщают о российском плане заблокировать строительство канала через Вислинскую косу.
Калининград.Ru 04:41
Армия и оружие
Минобороны планирует модернизировать три малых ракетных корабля
В четверг замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения Северо-восточного ремонтного центра (СВРЦ) заявил журналистам о планах военного ведомства заказать модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
Военное дело 01:39
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
РИА Новости 14:50
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Фигурное катание
Туктамышева и Щербакова проведут тренировку на Гран-при Китая
Соревнования будут проходить в период с 8 по 10 ноября, а сегодня состоятся официальные тренировки.
Нева Спорт вчера в 20:04
Экономика
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета вчера в 10:06
Происшествия
ДТП на Ставрополье: при столкновении трех машин пострадали 12 человек
По словам источника в региональном ГИБДД, в момент аварии в салоне автомобиля "Лада Гранта" находились 11 человек, в том числе семеро детей.
Вести.Ru 17:32
Наука
Все идет по плану
Станислав Струмилин, советский экономист, 1930-е годы 1 31 октября 1961 года XXII съезд КПСС принял новую программу партии — так называемую "Программу построения коммунизма".
N+1 вчера в 12:03
Политика
Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК 15:53
Политика
Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком
Украинский президент Владимир Зеленский честно сказал, что владеет украинским языком не в совершенстве.
Газета.Ru 13:20
Армия и оружие
США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием
"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
ТВ Центр 13:40
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о пережитом насилии
Бузова не стала уточнять, кто именно проявлял по отношению к ней домашнее насилие.
Российская газета вчера в 04:50
Политика
Макрон объявил о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что европейские страны больше не могут рассчитывать на США в вопросах защиты стран-участниц блока НАТО.
Ридус 15:53
Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности у границ РФ за неделю
Министерство обороны России рассказало о разведывательной активности у российских границ за неделю.
iReactor 17:34
Космос
В галактике Мессье 77 обнаружен «космический пончик»
05.11.2019 В центре галактики NGC 1068 (другое название Мессье 77) в толстом облаке пыли и газа скрывается сверхмассивная черная дыра.
Портал Поиск 05 ноября в 01:30
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Политика
Россия ответит на выход США из Договора по открытому небу
Ранее американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп подписал документ о намерении выйти из Договора по открытому небу.
Рифей-Пермь вчера в 22:28