Экономика
РБКСчетная палата раскритиковала проект бюджета на три года
Проект федерального бюджета России на трехлетнюю перспективу предполагает бурный рост российской экономики, который пока ничем не обоснован, предупредила Счетная палата в своем 1000-страничном заключении (.pdf) на бюджет.
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с чего всё началось
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.Ведомости14 октября в 04:32
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Счетная палата указала на излишний оптимизм базового варианта макропрогноза
Российская газета14 октября в 05:33
Счетная палата полагает, что базовый вариант макропрогноза МЭР чрезмерно оптимистичен
ТАСС14 октября в 05:19
Счетная палата рекомендовала Минэкономики тщательнее прорабатывать прогнозы
Коммерсантъ14 октября в 06:57
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