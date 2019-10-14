Экономика
РБКСчетная палата раскритиковала проект бюджета на три года
Резкий прыжок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м необоснованный и малообъяснимый, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании думского комитета по бюджету и налогам в понедельник, 14 октября.
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с чего всё началось
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.Ведомости04:32
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Gazeta.SPb 19:08
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Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla
Запретные акции Согласно последней версии поправок, которые ЦБ обсуждал с рынком, инвесторы с накоплениями меньше 1,4 млн руб. (" особо защищаемые") потеряют доступ к иностранным ценным бумагам без листинга в России.
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Эксперты назвали 5 опасных для здоровья народных средств
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Вечерний курьер 12 октября в 14:12
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В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
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В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
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В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
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Пристайко рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
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