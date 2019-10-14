Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.

с чего всё началось

Проект федерального бюджета России на трехлетнюю перспективу предполагает бурный рост российской экономики, который пока ничем не обоснован, предупредила Счетная палата в своем 1000-страничном заключении (.pdf) на бюджет.

Счетная палата раскритиковала проект бюджета на три года

Футбол Агуэро попал в автомобильную аварию Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.

Общество Елизавета II не смогла надеть корону Елизавета II не выдержала ноши в виде 1,5-килограмовой короны. Атрибут власти пришлось положить рядом с королевой на специальной подушке.

Происшествия Суд отправил обвиняемого в серии изнасилований стрежевчанина под арест Стрежевской городской суд Томской области в понедельник отправил под арест на два месяца местного жителя, обвиняемого в серии изнасилований, совершенных с 2004 по 2017 годы, сообщила РИА Томск представительница пресс-службы регионального СУ СКР.

Происшествия Адвокаты сестер Хачатурян рассказали, как отец «воспитывал» дочерей Родственники и знакомые Хачатуряна утверждают, что отец не истязал дочерей, а пытался их воспитывать «в соответствии с патриархальными канонами», сообщили адвокаты, которые сейчас знакомятся с материалами дела.

Политика Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.

Культура Актер Дмитрий Певцов даст концерты памяти Марка Захарова в Кремле Российский актер Дмитрий Певцов даст концерты под названием «Музыкальные шедевры советского кино», посвященные памяти художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова, в Кремлевском дворце 2 и 3 ноября.

Происшествия В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.

Экономика Конкуренты предложили лишить «Берёзку» монополии на малые госзакупки Операторы электронных площадок «РТС-тендер», «Сбербанк-АСТ», «ТЭК-Торг» направили обращение руководству Минфина, ФАС, Казначейства, Счётной палаты и комитета Госдумы по экономической политике, в котором выступают против монопольного права торговой площадки «Берёзка» на проведение малых госзакупок.

Происшествия Более 120 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии В результате акций протеста, продолжающихся в Каталонии несколько дней, пострадали не менее 125 человек, сообщило издание El Pais со ссылкой на местные власти.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Авто Двойной багажник получил Lada Largus В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный навесной багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.