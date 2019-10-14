Экономика

РБКРБКСчетная палата раскритиковала проект бюджета на три года

Проект федерального бюджета России на трехлетнюю перспективу предполагает бурный рост российской экономики, который пока ничем не обоснован, предупредила Счетная палата в своем 1000-страничном заключении (.pdf) на бюджет.
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с чего всё началось

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости14 октября в 04:32

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Бюджет не поможет достичь целей программы Путина

Ведомости14 октября в 17:27

Счетная палата указала на излишний оптимизм базового варианта макропрогноза

Российская газета14 октября в 05:33

Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета

Газета.Ru14 октября в 12:07

Счётная палата признала нереалистичным проект федерального бюджета

News.ru14 октября в 05:40

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК14 октября в 14:29

Счетная палата полагает, что базовый вариант макропрогноза МЭР чрезмерно оптимистичен

ТАСС14 октября в 05:19

В споре рождается бюджет: у СП возникли вопросы к тратам казны

Известия14 октября в 03:40
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Профессор Таточенко объяснил, почему не стоит лечить ОРВИ у детей

Эксперт ВОЗ, профессор Владимир Таточенко объяснил, почему не стоит лечить ОРВИ у детей.
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Агуэро попал в автомобильную аварию

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.
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Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика

Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
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Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
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Происшествия

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В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
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Происшествия

Суд отправил обвиняемого в серии изнасилований стрежевчанина под арест

Стрежевской городской суд Томской области в понедельник отправил под арест на два месяца местного жителя, обвиняемого в серии изнасилований, совершенных с 2004 по 2017 годы, сообщила РИА Томск представительница пресс-службы регионального СУ СКР.
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Происшествия

Адвокаты сестер Хачатурян рассказали, как отец «воспитывал» дочерей

Родственники и знакомые Хачатуряна утверждают, что отец не истязал дочерей, а пытался их воспитывать «в соответствии с патриархальными канонами», сообщили адвокаты, которые сейчас знакомятся с материалами дела.
Snob.ru вчера в 06:19
Политика

Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК

Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
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Актер Дмитрий Певцов даст концерты памяти Марка Захарова в Кремле

Российский актер Дмитрий Певцов даст концерты под названием «Музыкальные шедевры советского кино», посвященные памяти художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова, в Кремлевском дворце 2 и 3 ноября.
Вечерняя Москва 10:38
Шоу-бизнес

Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги

Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.
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Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
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Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.
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Авто

В России началось производство нового купе-кроссовера Haval F7x

Новой вехой в истории еще совсем «молодого» завода стал запуск серийной сборки инновационного купе-кроссовера Haval F7x.
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Экономика

Конкуренты предложили лишить «Берёзку» монополии на малые госзакупки

Операторы электронных площадок «РТС-тендер», «Сбербанк-АСТ», «ТЭК-Торг» направили обращение руководству Минфина, ФАС, Казначейства, Счётной палаты и комитета Госдумы по экономической политике, в котором выступают против монопольного права торговой площадки «Берёзка» на проведение малых госзакупок.
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Более 120 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии

В результате акций протеста, продолжающихся в Каталонии несколько дней, пострадали не менее 125 человек, сообщило издание El Pais со ссылкой на местные власти.
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Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

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В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер

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Официально представлен BMW 2 серии Gran Coupe

Появились первые официальные изображения компактного «четырёхдверного купе» марки BMW – 2 серии Gran Coupe.
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S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения

S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.
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Двойной багажник получил Lada Largus

В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный навесной багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
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В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Армия и оружие

США хотят вывезти ядерное оружие из Турции

Американские власти задумались о вывозе запасов своего ядерного оружия с территории Турции.
Свободная Пресса вчера в 01:45
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