Экономика

РБКРБКСчетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка

Программа Банка России по развитию финансовых рынков не принесла ожидаемых результатов. К такому выводу пришли в Счетной палате (СП), сообщает «Российская газета». СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016–2018 годы и на 2019–2021 годы.
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Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
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В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
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Американский военный самолет разбился в Ираке

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В Protonmail прокомментировали блокировку почтового сервиса в России

Швейцарская компания Protonmail прокомментировала блокировку своего почтового сервиса в России.
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Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
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В ДТП под Ростовом два человека погибли и 11 пострадали

Два человек погибли, сообщили "РГ" в пресс-службе главка МЧС по области.
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Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

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Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»

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Глава делегации России, зампредседателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре голосования.
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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию страны Павел Крашенинников рассказал, что текст главного закона РФ существенно увеличится.
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