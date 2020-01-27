Экономика

РБКРБКСчетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка

СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы. Надзорный орган обратил внимание, что программы преследуют три основные цели, и только одна из них связана с развитием собственного финансового рынка.
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Счетная палата оценила программы ЦБ по финансовому рынку

Российская газетавчера в 16:00

Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы

РИА Новостивчера в 16:30

Счетная палата предложила уточнить полномочия ЦБ при планировании развития финрынка

ТАССвчера в 16:05

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Известиявчера в 16:01

Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка

РБКвчера в 17:02

Счетная палата раскритиковала ЦБ за слабое развитие финансового рынка

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Счетная палата РФ указала на недостатки в работе Центробанка

REGNUMвчера в 18:15
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На официальном сайте мессенджера сообщается, что с 1 февраля 2020 года WhatsApp прекратит поддержку операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8. Теперь пользоваться приложением смогут лишь юзеры Android 4.0.3, iOS 9 и выше.
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Общество

В Антарктиде празднуют 200-летие открытия материка русскими моряками

В честь 200-летия открытия Антарктиды 8 января этого года на станции был открыт памятник Фаддею Беллинсгаузену, полученный в дар от Международного общественного Института Беринга-Беллинсгаузена.
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Подозреваемых в убийстве двух мужчин и женщины задержали в Иркутской области.
ТАСС вчера в 23:57
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США

Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь "Аушвиц" (Освенцим) якобы был освобожден американской армией, сообщает RT.
РИА Новости вчера в 19:25
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Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru вчера в 00:01
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Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

REGNUM 00:21
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Москва 24 вчера в 12:51
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Билли Айлиш победила сразу в четырех номинациях «Грэмми»

Билли Айлиш стала победителем ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Творчество американской певицы было оценено сразу четырьмя статуэтками.
Дни24 вчера в 03:07
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Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
АБН вчера в 04:07
Экономика

Средняя сумма автокредита в России достигла исторического максимума

Средняя сумма кредита на приобретение автомобиля в России выросла по итогам 2019 года на 9,2% и достигла исторического максимума в 769 тыс. рублей.
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РИА Новости вчера в 22:51
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
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Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
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Официальный Токио знает о задержании в России японского журналиста

В понедельник МИД России сообщил о том, что при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии, который находился в России по журналистской визе.
РИА Новости вчера в 22:42
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Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Житель Курска сменил пол, задолжав по алиментам 800 тысяч рублей

В Курской области судебные приставы разыскивали мужчину, задолжавшего по алиментам 800 тысяч рублей, впоследствии выяснилось, что он сменил пол.
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В Омске официально запустили модернизированные установки по производству фенола и ацетона на заводе «Омский каучук», сообщает пресс-служба облправительства.
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Общество

Застрявших в Китае российских туристов вывезут в Благовещенск

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Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях

В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
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Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

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Легенда НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета

Печальные новости пришли сегодня из Лос-Анджелеса: трагически оборвалась жизнь баскетболиста, легенды «Лейкерс» и всего НБА Коби Брайнта - потерпел крушение вертолет, на борту было 5 человек - никто не выжил.
Prognozist 26 января в 15:31
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Рейсы из Нижнего Новгорода в Китай отменены из-за коронавируса

С 27 января AZUR air приостанавливет вылет рейсов из российских городов в Китай из-за санитарно-эпидемиологической обстановки.
Открытый Нижний вчера в 06:55
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