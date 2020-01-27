Экономика
РБКСчетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка
СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы. Надзорный орган обратил внимание, что программы преследуют три основные цели, и только одна из них связана с развитием собственного финансового рынка.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 00:39, Ашберн
Общество
Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя
Посольство России в Пекине обсуждает с китайской стороной организацию выезда соотечественников из провинции Хубэй, которая является очагом вспышки коронавируса.
Гаджеты
Через неделю WhatsApp перестанет работать на устаревших смартфонах
На официальном сайте мессенджера сообщается, что с 1 февраля 2020 года WhatsApp прекратит поддержку операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8. Теперь пользоваться приложением смогут лишь юзеры Android 4.0.3, iOS 9 и выше.
Общество
Украинка устроила скандал в автобусе из-за сериала на русском языке
Жительница Украины Ярина Черноуз устроила скандал после того, как водитель междугороднего пассажирского автобуса отказался выключить сериал на русском языке.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Общество
В Антарктиде празднуют 200-летие открытия материка русскими моряками
В честь 200-летия открытия Антарктиды 8 января этого года на станции был открыт памятник Фаддею Беллинсгаузену, полученный в дар от Международного общественного Института Беринга-Беллинсгаузена.
Происшествия
В Иркутской области задержали подозреваемых в убийстве трех человек
Подозреваемых в убийстве двух мужчин и женщины задержали в Иркутской области.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США
Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь "Аушвиц" (Освенцим) якобы был освобожден американской армией, сообщает RT.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Музыка
Билли Айлиш победила сразу в четырех номинациях «Грэмми»
Билли Айлиш стала победителем ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Творчество американской певицы было оценено сразу четырьмя статуэтками.
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
Экономика
Средняя сумма автокредита в России достигла исторического максимума
Средняя сумма кредита на приобретение автомобиля в России выросла по итогам 2019 года на 9,2% и достигла исторического максимума в 769 тыс. рублей.
Общество
Немецкие СМИ признали «невероятный подъем» сельского хозяйства России
В российском сельском хозяйстве в последние годы произошел "невероятный подъем", пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Политика
РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Политика
Официальный Токио знает о задержании в России японского журналиста
В понедельник МИД России сообщил о том, что при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии, который находился в России по журналистской визе.
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой оценил ее натуральную грудь
"Мой муж очень доволен новой грудью", — отметила Лера.
Игры
Torchlight Frontiers стала Torchlight III — игра выйдет летом
Создатели Torchlight Frontiers объявили о масштабном изменении проекта: условно-бесплатный спин-офф внезапно превратился в полноценную третью часть, которая выйдет уже летом на РС.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Происшествия
Житель Курска сменил пол, задолжав по алиментам 800 тысяч рублей
В Курской области судебные приставы разыскивали мужчину, задолжавшего по алиментам 800 тысяч рублей, впоследствии выяснилось, что он сменил пол.
Экономика
Министр промышленности РФ запустил фенольное производство в Омске
В Омске официально запустили модернизированные установки по производству фенола и ацетона на заводе «Омский каучук», сообщает пресс-служба облправительства.
Общество
Застрявших в Китае российских туристов вывезут в Благовещенск
Хоккей
«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Баскетбол
Леброн Джеймс пообещал продолжить дело погибшего Коби Брайанта
Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за "Лос-Анджелес Лейкерс", дал обещание продолжить дело бывшего игрока команды Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе.
Космос
Рогозин предложил вовлекать ученых Беларуси в исследования на МКС
Не только в научных центрах Союзного государства, но и на космической орбите МКС предлагает совместную исследовательскую работу генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко
Россиян предупредили, что говядина в среднем по году может подорожать на 5 процентов, поскольку поголовье скота по-прежнему сокращается.
Общество
Легенда НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
Печальные новости пришли сегодня из Лос-Анджелеса: трагически оборвалась жизнь баскетболиста, легенды «Лейкерс» и всего НБА Коби Брайнта - потерпел крушение вертолет, на борту было 5 человек - никто не выжил.
Путешествия
Рейсы из Нижнего Новгорода в Китай отменены из-за коронавируса
С 27 января AZUR air приостанавливет вылет рейсов из российских городов в Китай из-за санитарно-эпидемиологической обстановки.