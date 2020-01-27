Экономика
РБКСчетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка
СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы. Надзорный орган обратил внимание, что программы преследуют три основные цели, и только одна из них связана с развитием собственного финансового рынка.
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Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал схемы возвращения Крыма и Донбасса.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову
Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
Политика
Мишустин назначил главу мусорной госкомпании
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова гендиректором госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО) сроком на три года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Политика
Трамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который связал выделение военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
Экономика
Молоко и мясо могут подорожать в России на 12%
Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%, предполагает Аналитический центр при правительстве РФ.
Здоровье
В Винницкой области закрываются школы из-за эпидемии гриппа
В Винницкой области Украины 13 школ закрылись на карантин из-за увеличения количества заболевших гриппом и ОРВИ.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина экстренно госпитализирована
Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Экономика
«А-Проперти» ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
Компания "А-Проперти", бенефициаром которой выступает бизнесмен Альберт Авдолян, направила ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России об одобрении сделки по выкупу 100% акций Эльгинского проекта у Газпромбанка и "Мечела", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Политика
Зеленский встретился с бывшими пленниками концлагеря Освенцим в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, сообщает пресс-служба офиса украинского президента.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Авто
В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу
Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Общество
Правительство РФ одобрило законопроект о блокировке пользователей электронной почты
В пояснительной записке, которая размещена в базе законодательной деятельности, авторы указывают, что "принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты".
Происшествия
Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
Политика
Белашко: Зеленский показал себя идиотом во время выступления в Польше
Политолог отметил, что украинский лидер третий раз за неделю показал себя человеком с ограниченным мышлением, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии
Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Происшествия
В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по дороге в школу
Правоохранительные органы Московской области организовали проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово.
Происшествия
Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета
26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.
Общество
Для российских туристов временно откроют границу с Хэйхэ
Как сообщили в пресс-службе правительства Амурской области, одной из россиянок требуется срочное оперативное вмешательство, поэтому власти китайской провинции и российского региона решили на несколько часов возобновить работу пункта пропуска.
Происшествия
В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус
Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова пристыдила Антона Гусева
Политика
Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией
Больше всего опрошенных считали, что Россию нельзя назвать великой державой, в 2005 году — тогда так полагали 30%, не разделяли эту точку зрения 67%.
Политика
Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО
Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.