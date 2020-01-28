Экономика
КоммерсантъСчетная палата заявила о рисках финансовой системы России
По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
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с чего всё началось
Российскому финансовому рынку присущи значительные риски, а его развитие не соответствует масштабам экономики, говорится в отчете Счетной палаты (.pdf).Коммерсантъвчера в 01:47
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Счетная палата предложила уточнить полномочия ЦБ при планировании развития финрынка
ТАСС27 января в 16:05
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