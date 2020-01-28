с чего всё началось

По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.

Общество Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета 26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.

Музыка Представитель России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020 Россия получила право выступить в первой половине полуфинала конкурса Евровидение-2020, который пройдёт 12–16 мая в концертном зале Ahoy в голландском Роттердаме.

Общество С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.

Политика СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.

Политика Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.

Экономика Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.

Политика Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.

Политика Немецкий детектив готов стать свидетелем защиты в Гааге по делу MH17 Детектив из ФРГ Йозеф Реш, который провел собственное расследование крушения малайзийского Boeing МН17 на Украине в 2014 году, готов стать свидетелем на процессе в Гааге по приглашению стороны защиты и надеется на соответствующий вызов от представителей одного из подозреваемых.

Технологии Американцы ищут связь между коронавирусом и пивом Corona Самые внимательные из числа граждан США обнаружили, что если к названию пива Corona приставить слово «вирус», то получится самое страшное слово 2020 года - коронавирус.