Экономика
РБКСчетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка
Программа Банка России по развитию финансовых рынков не принесла ожидаемых результатов. К такому выводу пришли в Счетной палате (СП), сообщает «Российская газета». СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016–2018 годы и на 2019–2021 годы.
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Счетная палата предложила уточнить полномочия ЦБ при планировании развития финрынка
ТАСС27 января в 16:05
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Политика
Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России
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Политика
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
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Новый Mercedes-Benz S-Class рассекретили до премьеры
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Происшествия
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Беременную женщину зарезали в подъезде одного из домов в Новосибирске, сообщает областной главк МВД.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Происшествия
Пятерых бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова
Пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков столичного управления МВД по Западному административному округу задержаны по делу журналиста Ивана Голунова, их допрашивают следователи, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Политика
Толстой доходчиво объяснил украинской журналистке, чей Крым
Глава российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Петр Толстой, ставший накануне вице-спикером ПАСЕ, коротко пообщался с украинской журналисткой, которая хотела выяснить, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение полуострова с Россией в 2014 году.
Общество
Китай передал России геном нового коронавируса
Китай передал российским специалистам геном нового коронавируса.
Энергетика
Бразилия отклонила предложение о вступлении в ОПЕК
В начале января министр энергетики Бразилии Бенту Альбукерке заявил о старте переговоров по вступлению страны в Организацию стран — экспортеров нефти.
Политика
Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»
Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил на вооружение гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", Валерий Слугин.
Футбол
Отступные Холанда в дортмундской «Боруссии» составят € 75 млн
По информации источника, в контракте 19-летнего форварда прописаны отступные в размере € 75 млн.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Экономика
В Совфеде назвали размер прожиточного минимума на 2020 год
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что прожиточный минимум на 2020 год будет ориентирован на показатели II квартала прошлого года.
Шоу-бизнес
Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука
Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
Армия и оружие
Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
Сирийские военные взяли в плен боевика, который стал свидетелем подготовки "Белых касок" к новой провокации.
Общество
ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае
Комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.
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Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта
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Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Общество
Мишустин установил размер индексации выплат военнослужащим в 2020 году
В России установлен размер индексации в 2020 году отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.
Армия и оружие
Полсотни солдат США пострадали при ударе Ирана по американским базам
Здоровье
В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
«Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать», - заявил глава Ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.
Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку
Гаджеты
Cyberphone — самый необычный iPhone в мире. Это как Tesla Cybertruck в мире смартфонов
Как можно догадаться из названия, Caviar решила сыграть на ажиотаже вокруг новейшего пикапа Tesla. iPhone в версии Cyberphone выглядит столь же футуристично на фоне других смартфонов, как пикап Tesla на фоне других серийных машин.
Здоровье
Учёные рассказали, кому нужно регулярно пить кофе
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Няня из костромского детсада назвала детей «маленькими мерзавцами»
В одном из детских садов Костромы няня назвала детей "маленькими мерзавцами".
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В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.