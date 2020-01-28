с чего всё началось

Программа Банка России по развитию финансовых рынков не принесла ожидаемых результатов. К такому выводу пришли в Счетной палате (СП), сообщает «Российская газета». СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016–2018 годы и на 2019–2021 годы.

Политика Толстой прокомментировал свое избрание вице-спикером ПАСЕ Глава российской делегации, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой прокомментировал свое избрание вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк В интервью изданию «Собеседник» Соседов рассказал, что Заворотнюк продолжает оставаться в тяжелом состоянии, но ситуация оценивается, как стабильная.

Происшествия Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.

Общество В МВД рассказали о новых электронных паспортах Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".

Происшествия Астраханец забрался в ледяную воду ради спасения собаки Житель Астрахани по просьбе дочерей залез в ледяную воду ради спасения собаки и стал чуть ли не супергероем для горожан.

Экономика Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.

Авто Компания Toyota опубликовала тизер нового пикапа Компания Toyota Tacoma опубликовала официальный тизер своей новинки - среднеразмерного пикапа Tacoma, премьера которого состоится на автосалоне в Чикаго.

Политика Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.

Политика Украинцам и белорусам упростят получение российского гражданства МВД России планирует отменить собеседование на знание русского языка для жителей Украины и Белоруссии при получении ими российского гражданства.

Армия и оружие Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил на вооружение гиперзвуковую ракету Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", Валерий Слугин.

Политика Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.

Общество Космонавт Артемьев заявил, что надеется на встречу с инопланетянами Российский космонавт Олег Артемьев, который несколько раз бывал на Международной космической станции (МКС) признался, что верит в существование неземной жизни и надеется на встречу с ней, цитирует РИА "Новости".

Политика В рабочей группе оценили возможность изменения преамбулы Конституции Внесение поправок к преамбуле Конституции России не ограничено и необходимо, заявила сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.