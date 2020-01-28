Экономика
РБКСчетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка
Программа Банка России по развитию финансовых рынков не принесла ожидаемых результатов. К такому выводу пришли в Счетной палате (СП), сообщает «Российская газета». СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016–2018 годы и на 2019–2021 годы.
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с чего всё началось
Российскому финансовому рынку присущи значительные риски, а его развитие не соответствует масштабам экономики, говорится в отчете Счетной палаты (.pdf).Коммерсантъвчера в 01:47
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Счетная палата предложила уточнить полномочия ЦБ при планировании развития финрынка
ТАСС27 января в 16:05
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Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что футболист завтра пройдет медосмотр.
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Внесение поправок к преамбуле Конституции России не ограничено и необходимо, заявила сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.
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Readovka сообщает, что тело было найдено в полутора километрах от места отдыха компании молодёжи в день пропажи Влада.
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В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде
В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.