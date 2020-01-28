Экономика

РБКРБКСчетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка

Программа Банка России по развитию финансовых рынков не принесла ожидаемых результатов. К такому выводу пришли в Счетной палате (СП), сообщает «Российская газета». СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016–2018 годы и на 2019–2021 годы.
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с чего всё началось
Российскому финансовому рынку присущи значительные риски, а его развитие не соответствует масштабам экономики, говорится в отчете
 Счетной палаты (.pdf).
Коммерсантъвчера в 01:47

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Виновник слабого развития России оправдался

Lenta.ru03:38

Боевое сокращение

Российская газета27 января в 16:00

Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка

РБК27 января в 17:02

Счетная палата заявила о рисках для финансовой системы

РИА Новости27 января в 16:30

Счетная палата предложила уточнить полномочия ЦБ при планировании развития финрынка

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Коллективный диссонанс: СП предупредила о рисках споров ЦБ и кабмина

Известия27 января в 16:01

Forbes опубликовал ответ Центробанка на критику Счетной палаты

Ведомостивчера в 19:32
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Отмечается, что их обнаружил водитель депутата, который открыл дверь своим ключом, когда ему не открыли на стук.
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«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян

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Общество

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Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".
Газета.Ru 00:07
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Житель Астрахани по просьбе дочерей залез в ледяную воду ради спасения собаки и стал чуть ли не супергероем для горожан.
Вести.Ru 06:00
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Агент Кокорина: Саша отправляется на сборы с «Зенитом-2»

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Кино

Запрещенный фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в конкурс Берлинале

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Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
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Авто

Компания Toyota опубликовала тизер нового пикапа

Компания Toyota Tacoma опубликовала официальный тизер своей новинки - среднеразмерного пикапа Tacoma, премьера которого состоится на автосалоне в Чикаго.
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Спорт

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В Protonmail прокомментировали блокировку почтового сервиса в России

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Политика

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Политика

Украинцам и белорусам упростят получение российского гражданства

МВД России планирует отменить собеседование на знание русского языка для жителей Украины и Белоруссии при получении ими российского гражданства.
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Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что футболист завтра пройдет медосмотр.
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Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова

Дни24 27 января в 10:46
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Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
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Космонавт Артемьев заявил, что надеется на встречу с инопланетянами

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Водитель автобуса уволен на Украине из-за сериала на русском языке

News.ru вчера в 18:44
Политика

В рабочей группе оценили возможность изменения преамбулы Конституции

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Под Смоленском в районе поиска пропавшего подростка нашли тело

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REGNUM 06:28
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В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде

В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Газета.Ru 01:11
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