В 2020 году Счетная палата проверит деятельность Пенсионного фонда России, в частности, по организации индивидуального учета, расходованию средств на его функционирование, а также по соблюдению прав застрахованных лиц в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года.

Счетная палата раскрыла план проверок на 2020 год

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Общество МВД ввело новые бланки для справок о судимости Приказ МВД о выдаче на новых бланках справок о наличии или отсутствии судимости у граждан РФ вступил в силу.

Наука Медики создают портативное устройство для измерения давления Для создания уникального аппарата, учеными были использованы датчики непрерывного излучения и фотоплетизмограммы для проведения расчета измерений артериального давления.

Футбол «Интер» может заставить клуб Бекхэма сменить название Клуб MLS «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, может сменить название, сообщает Football Italia.

Общество В Женеве пройдёт посвященный борьбе с коронавирусом форум ВОЗ В Женеве 11 февраля откроется двухдневный международный форум для выработки мер по борьбе с новым типом коронавируса 2019-nCoV, который проводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Происшествия МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.

Политика Минюст США проверяет полученную от Джулиани информацию по Украине Министерство юстиции США проверяет всю информацию по Украине на предмет достоверности, в том числе полученную от адвоката американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Шоу-бизнес Минаев объяснил обвинения Муромова в адрес Пугачевой Музыкант и композитор Сергей Минаев в интервью порталу Nation News дал свою оценку ситуации с обвинением певца Михаила Муромова в загубленной карьере в адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

Политика Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ Уход Крамп-Карренбауэр запустил новый раунд поиска главы ХДС и следующего кандидата от партии на пост федерального канцлера (очередные выборы должны пройти в 2021 году).

Технологии Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета» Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.