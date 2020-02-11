Экономика
Rambler News ServiceСчетная палата раскрыла план проверок на 2020 год
В 2020 году Счетная палата проверит деятельность Пенсионного фонда России, в частности, по организации индивидуального учета, расходованию средств на его функционирование, а также по соблюдению прав застрахованных лиц в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года.
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Наука
Шерстистые мамонты вымерли из-за инбридинга
Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
Общество
Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах
Студийная запись со смехом ведущей не пошла в эфир, но попала в Сеть.
Экономика
«Ведомости»: монополии не хотят терять контроль над инвестпрограммами
По мнению компаний, правительство хочет лишить монополии контроля над инвестпрограммами.
Наука
Выявлен новый способ передачи китайского коронавируса
Специалисты предупреждают о новом пути передачи китайского коронавируса.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Общество
МВД ввело новые бланки для справок о судимости
Приказ МВД о выдаче на новых бланках справок о наличии или отсутствии судимости у граждан РФ вступил в силу.
Футбол
Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школе
Бывший вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что намерен прояснить вопрос солидарных выплат футбольной школе города Калтан, воспитанником которой является полузащитник "Монако" Александр Головин.
Политика
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
Общество
Посол Китая в США опроверг связь коронавируса с военными разработками
Любые теории, связывающие появление нового коронавируса с разработками биологического оружия, «абсолютно сумасшедшие», заявил посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай, передает телеканал CBS News.
Политика
Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США
Наука
Медики создают портативное устройство для измерения давления
Для создания уникального аппарата, учеными были использованы датчики непрерывного излучения и фотоплетизмограммы для проведения расчета измерений артериального давления.
Футбол
«Интер» может заставить клуб Бекхэма сменить название
Клуб MLS «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, может сменить название, сообщает Football Italia.
Общество
В Женеве пройдёт посвященный борьбе с коронавирусом форум ВОЗ
В Женеве 11 февраля откроется двухдневный международный форум для выработки мер по борьбе с новым типом коронавируса 2019-nCoV, который проводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Кино
В Netflix рассказали о запрещенных к показу сериалах
Компания Netflix впервые опубликовала список фильмов и сериалов, запрещенных к показу в ряде стран.
Культура
В Мексике критик случайно разбила арт-инсталляцию за 20 тысяч долларов
Критик Авелина Леспер, сопровождавшая экскурсию по ярмарке современного искусства в Мехико, разбила арт-объект художника Габриэля Рико.
Происшествия
МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков
Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
Армия и оружие
«Панцири» на Хмеймиме отразили две атаки дронов
Комплексы ПВО "Панцирь" на авиабазе Хмеймим отразили две атаки дронов вечером 9 февраля, пострадавших и разрушений нет.
Политика
Минюст США проверяет полученную от Джулиани информацию по Украине
Министерство юстиции США проверяет всю информацию по Украине на предмет достоверности, в том числе полученную от адвоката американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
Шоу-бизнес
Минаев объяснил обвинения Муромова в адрес Пугачевой
Музыкант и композитор Сергей Минаев в интервью порталу Nation News дал свою оценку ситуации с обвинением певца Михаила Муромова в загубленной карьере в адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой.
Политика
Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ
Уход Крамп-Карренбауэр запустил новый раунд поиска главы ХДС и следующего кандидата от партии на пост федерального канцлера (очередные выборы должны пройти в 2021 году).
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Технологии
Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»
Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
Происшествия
Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области
По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Гаджеты
Новый складной телефон от Samsung показали на «Оскаре»
Samsung, который складывается Во время трансляции церемонии "Оскар" и накануне официальной презентации компания Samsung показала тизер-ролик с рекламой нового складного смартфона компании.