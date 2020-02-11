Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСчетная палата раскрыла план проверок на 2020 год

В 2020 году Счетная палата проверит деятельность Пенсионного фонда России, в частности, по организации индивидуального учета, расходованию средств на его функционирование, а также по соблюдению прав застрахованных лиц в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года.
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