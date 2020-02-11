Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата опубликовала планы работ на 2020 год

Счетная палата опубликовала планы работ на 2020 год Счетная палата (СП) опубликовала планы собственных мероприятий на 2020 год, в том числе проверок, аудита и анализа эффективности расходования госсредств. Число проверок СП увеличивается, в том числе за счет роста доли стратегического аудита.
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Борьба с бедностью и льготы для нефтянки. Счетная палата опубликовала план проверок на 2020 год

Телеканал 360°вчера в 21:19

Счетная палата проверит, как предприятия космической отрасли сокращают дебиторскую задолженность

Московский Комсомолецвчера в 17:04

Счётная палата РФ проверит состояние долгов на предприятиях «Роскосмоса»

REGNUMвчера в 17:02

Счетная палата опубликовала планы работ на 2020 год

Коммерсантъвчера в 16:04

Счетная палата опубликовала план на 2020 год

Взгляд.рувчера в 16:56

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

РБКвчера в 16:00

Счетная палата проверит программу разработки и производства ТУ-160 и его модификаций

ТАССвчера в 17:47
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Культура

Шоу «Док-Ток» с Гордоном и Собчак стартует на Первом канале

ФАН 09 февраля в 18:14
Здоровье

Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
Medical Note 09 февраля в 22:20
Биатлон

Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира.
ФАН вчера в 09:12
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
РИА Новости вчера в 12:20
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Политика

Минюст США проверяет полученную от Джулиани информацию по Украине

Министерство юстиции США проверяет всю информацию по Украине на предмет достоверности, в том числе полученную от адвоката американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
ТАСС вчера в 18:05
Общество

Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета

«Необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020-й год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в Послании президента Федеральному Собранию», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Пятый канал вчера в 12:43
Музыка

Ницой обругала участников и жюри национального отбора на Евровидение

РИА Новости вчера в 22:16
Общество

Власти Китая попросили ученых Сибири помочь в борьбе с коронавирусом

Как сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", в обращении говорится о "включении научных ресурсов Сибирского отделения в работу, которую сейчас ведет Китай для борьбы с коронавирусной инфекцией".
Российская газета вчера в 07:55
Общество

Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

АМИТЕЛ вчера в 11:13
Общество

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости вчера в 18:02
Энергетика

В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
РИА Новости вчера в 12:53
Космос

Комета Чурюмова-Герасименко меняет цвет при приближении к Солнцу

Машины и Механизмы вчера в 08:38
Политика

В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности

Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский в эфире телеканала «112» заявил, что на Украине гибнет промышленность.
Известия вчера в 21:33
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Гаджеты

Новый водоблок Raijintek предназначен для видеокарт Radeon RX 5700

Бренд Raijintek презентовал водоблок Samos AD5700 RBW, предназначенный для видеокарт AMD серии Radeon RX 5700 XT и RX 5700 референсного дизайна.
Anonsens 08 февраля в 05:31
Здоровье

ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей

Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
РИА Дагестан 08 февраля в 04:26
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником.
РИА Новости вчера в 17:07
Армия и оружие

Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

Число пострадавших военнослужащих армии США в результате ракетного удара Ирана по базе в Ираке 8 января достигло 109 человек, сообщает пресс-служба Пентагона.
REGNUM вчера в 18:15
Происшествия

В кинотеатре «Октябрь» провели эвакуацию с премьеры фильма «Лед 2»

В московском кинотеатре «Октябрь» людей эвакуировали с премьеры фильма «Лед 2». Причиной стало задымление на первом этаже здания, передают два корреспондента РБК.
РБК вчера в 15:28
Армия и оружие

Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»

Вести.Ru вчера в 19:27
Хоккей

Коллеги Овечкина вспоминают самые курьезные случаи в карьере хоккеиста

ФАН вчера в 17:09
Гаджеты

Bluetooth на Android назван опасным

В активном режиме Bluetooth из-за уязвимости злоумышленники были способны производить удаленное выполнение произвольных команд на смартфонах под управлением Android 9 Pie или Android 8 Oreo.
ToDay News Ufa вчера в 09:31
Гаджеты

Samsung показала новый складной телефон на «Оскаре» 2020

На церемонии премии «Оскар» 2020 показали рекламный ролик раскладного смартфона с гибким экраном.
Astera вчера в 11:28
Происшествия

Пять человек погибли при взрыве в Кабуле

В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
REGNUM вчера в 23:56
Кино

На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»

Первый канал 09 февраля в 23:09
Наука

Физики освоили рапидную съемку в терагерцовом диапазоне

В результате удалось впервые записать терагерцовое видео с частотой в три тысячи кадров в секунду, при этом сохраняя высокое разрешение и чувствительность, пишут авторы в журнале Physical Review X. Терагерцовое излучение — это диапазон электромагнитных колебаний между инфракрасным спектром и радио.
N+1 вчера в 07:15
Авто

Деньги на льготные автокредиты могут закончиться в марте

Средств, выделенных государством в рамках программ льготного автокредитования в январе 2020 года, хватит еще примерно на 1,5 месяца.
110km.ru вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Любовь Успенская заявила о травле после скандала с дочерью

После скандала дочь артистки уехала в США. Кроме Плаксиной, у Любови Успенской детей больше нет.
Телеканал 360° вчера в 21:59
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург.
Город+ вчера в 02:43
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