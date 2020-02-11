Счетная палата опубликовала планы работ на 2020 год Счетная палата (СП) опубликовала планы собственных мероприятий на 2020 год, в том числе проверок, аудита и анализа эффективности расходования госсредств. Число проверок СП увеличивается, в том числе за счет роста доли стратегического аудита.

Счетная палата опубликовала планы работ на 2020 год

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Политика Минюст США проверяет полученную от Джулиани информацию по Украине Министерство юстиции США проверяет всю информацию по Украине на предмет достоверности, в том числе полученную от адвоката американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Общество Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета «Необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020-й год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в Послании президента Федеральному Собранию», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Общество Власти Китая попросили ученых Сибири помочь в борьбе с коронавирусом Как сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", в обращении говорится о "включении научных ресурсов Сибирского отделения в работу, которую сейчас ведет Китай для борьбы с коронавирусной инфекцией".

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Здоровье ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.

Гаджеты Bluetooth на Android назван опасным В активном режиме Bluetooth из-за уязвимости злоумышленники были способны производить удаленное выполнение произвольных команд на смартфонах под управлением Android 9 Pie или Android 8 Oreo.

Происшествия Пять человек погибли при взрыве в Кабуле В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.