Экономика

РБКРБКСчетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

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Счетная палата подготовила план проверок на 2020 год. Среди приоритетов аудиторов будет контроль за достижением национальных целей из майского указа президента, говорится в плане мероприятий, с которым ознакомился РБК.
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Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
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