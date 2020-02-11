Экономика
РБКСчетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году
Счетная палата подготовила план проверок на 2020 год. Среди приоритетов аудиторов будет контроль за достижением национальных целей из майского указа президента, говорится в плане мероприятий, с которым ознакомился РБК.
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Армия и оружие
Эрдоган собирается шантажировать Россию поставленными С-400
С другой стороны, для Турции весьма важно обеспечить защиту террористов в Идлибе, поскольку в противном случае Эрдоган лишится возможности оккупировать часть территории Сирии, в связи с чем, он попытается надавить на Россию через поставленные на вооружение Турции системы С-400.
Экономика
В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России
Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Футбол
Ибрагимович за 4 дерби в составе «Милана» набрал 5 очков по «гол+пас»
"Милан" проиграл в дерби "Интеру", ведя в два мяча по ходу встречи 23-го тура Серии А. Форвард "Россонери" Златан Ибрагимович отметился забитым голом и одной голевой передачей.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.
Общество
Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа зафиксирована в Германии
Очаг серьезнейшего заболевания выявлен в Бранденбурге. Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа зафиксирована в Германии.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Общество
В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»
Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Общество
МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице
Завтра, 11 февраля, в Москве ожидается метель, мокрый снег и гололедица, предупредили в Гидрометцентре.
Политика
Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе.
Футбол
СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги
По данным издания "Чемпионат", банк станет титульным спонсором уже со следующего сезона, сумма спонсорского соглашения составит около 300 млн руб. РБК направил запрос в пресс-службы банка "Тинькофф" и РПЛ.
Политика
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса.
Космос
Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу
В США запустили ракету-носитель «Атлас-5» с исследовательским космическим аппаратом для изучения Солнца Solar Orbiter.
Кино
Дауни-младший рассказал, как готовился к прослушиванию на роль Тони Старка
Актёр сообщил, что он готовился к прослушиванию, снова и снова повторяя сцены перед зеркалом, отметив, что это было нечто большее, чем обычная репетиция.
Общество
В Китае проверили российскую тест-систему выявления коронавируса
В Китае врачи протестировали российские тест-системы по выявлению коронавируса 2019-nCoV, тесты признаны эффективными.
Армия и оружие
Reuters: число военных США, пострадавших при ударе Ирана в Ираке в январе, превысило 100
Число военнослужащих США, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по двум базам в Ираке в ночь на 8 января, превысило 100.
Происшествия
В Ленобласти студент колледжа умер на уроке физкультуры
В Ленинградской области следователи начали проверку обстоятельств, при которых на занятиях по физкультуре в колледже скончался несовершеннолетний студент.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским
Общество
Шарапова в прозрачном платье покорила всех на вечеринке «Оскара»
Теннисистка Мария Шарапова посетила препати церемонии вручения наград кинопремии "Оскар".
Армия и оружие
Силы ПВО отразили две атаки беспилотников на базу Хмеймим
Авто
Назвали минусы и плюсы кроссовера Skoda Karoq
Напомним, что уже 14 и 15 февраля состоится официальный дебют Skoda Karoq у российских дилеров, после чего сразу стартуют продажи модели.
Политика
СМИ: глава офиса президента Украины подал заявление об отставке
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
Политика
Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю.
Общество
Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.