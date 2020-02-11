Экономика

РБКРБКСчетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

Счетная палата подготовила план проверок на 2020 год. Среди приоритетов аудиторов будет контроль за достижением национальных целей из майского указа президента, говорится в плане мероприятий, с которым ознакомился РБК.
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Счетная палата проверит использование Промсвязьбанком взносов АСВ

Интерфаксвчера в 20:59

Счетная палата опубликовала план на 2020 год

Взгляд.рувчера в 16:56

Счётная палата РФ готовит проверки госкорпораций

REGNUMвчера в 16:42

Счетная палата РФ проверит работу правительства по борьбе с бедностью

ТК Звездавчера в 16:47

Счетная палата опубликовала планы работ на 2020 год

Коммерсантъвчера в 16:04

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

РБКвчера в 16:00

Счетная палата проверит программу разработки и производства ТУ-160 и его модификаций

ТАССвчера в 17:47
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Экономика

Губернатор Кузбасса назвал причину снижения добычи угля в регионе

Изменение направления угольного рынка с Европы на Азию, к которому не смогли вовремя подготовиться кузбасские предприятия, привело к снижению добычи угля в Кемеровской области в текущем году.
REGNUM вчера в 23:11
Армия и оружие

Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»

Вести.Ru вчера в 19:27
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Общество

Гендиректор ГТРК «Камчатка» ответил на видео со смеющейся ведущей

РБК вчера в 22:01
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Общество

Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
REGNUM 09 февраля в 13:40
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями

В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Известия вчера в 21:48
Происшествия

У здания университета в Кабуле прогремел взрыв

РИА Новости вчера в 23:34
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
РИА Новости вчера в 12:20
Здоровье

Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 06:49
Политика

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Вести.Ru вчера в 16:57
Происшествия

В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски

В Институте горного дела СО РАН прошли обыски. В частности, выемка документов проводится в кабинете директора учреждения.
Российская газета вчера в 03:33
Армия и оружие

США начали вывод войск из Ирака

США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Lenta.ru вчера в 05:56
Политика

Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
РИА Новости вчера в 11:53
Технологии

Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер

Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
Газета.Ru вчера в 09:59
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Накануне вечером Дмитрий Тарасов забрал свою супругу модель Анастасию Костенко из роддома.
Дни24 09 февраля в 06:23
Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Пульс Хакасии вчера в 01:44
Общество

Мишустин потребовал не раздавать обещаний по использованию резервов

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний в отношении использования Резервного фонда.
РБК вчера в 01:31
Футбол

Гвардиола может сменить Сарри на посту наставника «Ювентуса»

Газета.Ru вчера в 21:15
Культура

Садальский рассказал, как на самом деле Канделаки стала известной

Станислав Садальский раскрыл секрет того, как на самом деле Тина Канделаки добилась известности.
News.ru вчера в 22:34
Здоровье

В России двое граждан Китая с коронавирусом готовятся к выписке

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке.
Piter.tv вчера в 12:04
Общество

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Известия вчера в 20:21
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек

Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались.
РБК 09 февраля в 19:45
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником.
РИА Новости вчера в 17:07
Здоровье

Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
Medical Note 09 февраля в 22:20
Общество

Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях

Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Коммерсантъ вчера в 05:07
Общество

Пассажирский самолет установил рекорд времени полета через Атлантику

Пассажирский самолет Boeing 747-436 британской авиакомпании British Airways в ночь с 8 на 9 февраля 2020 года установил рекорд времени полета через Атлантику среди дозвуковых самолетов.
N+1 вчера в 07:35
Здоровье

Эпидемический порог ОРВИ и гриппа превышен в 37 регионах России

В России Роспотребнадзор отмечает рост недельных эпидемических порогов ОРВИ и гриппа среди населения страны.
Вести.Ru вчера в 21:46
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