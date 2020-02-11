Счетная палата подготовила план проверок на 2020 год. Среди приоритетов аудиторов будет контроль за достижением национальных целей из майского указа президента, говорится в плане мероприятий, с которым ознакомился РБК.

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

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