Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСчетная палата раскрыла план проверок на 2020 год

В 2020 году Счетная палата проверит деятельность Пенсионного фонда России, в частности, по организации индивидуального учета, расходованию средств на его функционирование, а также по соблюдению прав застрахованных лиц в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Счетная палата проанализирует эффективность исполнения плана приватизации

ТАСС16:11

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

РБК16:00

К каким мероприятиям аудиторов в 2020 году СП ожидает максимум внимания

Коммерсантъ16:04

Счетная палата опубликовала план на 2020 год

Взгляд.ру16:56

Счетная палата РФ проверит работу правительства по борьбе с бедностью

ТК Звезда16:47

Счетная палата раскрыла план проверок на 2020 год

Rambler News Service16:59

Исполнение планов приватизации заинтересовало Счетную палату

Красная весна17:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Кино

В Netflix рассказали о запрещенных к показу сериалах

Компания Netflix впервые опубликовала список фильмов и сериалов, запрещенных к показу в ряде стран.
Московский Комсомолец 07 февраля в 17:34
Экономика

В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости 08:14
Футбол

Сын Пеле рассказал, что его отец в депрессии и не выходит из дома

Матч ТВ 13:19
Общество

В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта

Славянский судоремонтный завод (СРЗ) в Приморье ожидает прибытие плавучей платформы "Морской старт" из США в начале марта, сообщил РИА Новости гендиректор СРЗ Андрей Якимчук.
РИА Новости вчера в 22:42
Экономика

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
RT на русском 06:37
Культура

В Мексике критик случайно разбила арт-инсталляцию за 20 тысяч долларов

Критик Авелина Леспер, сопровождавшая экскурсию по ярмарке современного искусства в Мехико, разбила арт-объект художника Габриэля Рико.
Life.ru 19:02
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров в Таиланде

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у таиландского острова Пхукет.
Псковское агентство информации 00:33
Кино

На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»

Первый канал вчера в 23:09
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
32CARS.ru 03:28
Происшествия

В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»

Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 15:19
Технологии

Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер

Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
Газета.Ru 09:59
Шоу-бизнес

Поклонники уверены, что у Кристины Орбакайте очень красивая семья

Многие отметили, что очень любят семьи Кристины Орбакайте и считают, что сейчас звезда выглядит очень счастливой рядом с мужем и дочерью.
Летидор 02:15
Культура

Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Peterburg2.ru 18:28
Политика

Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
РИА Новости 11:53
Шоу-бизнес

Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
Народные новости вчера в 22:55
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Газета.Ru 15:42
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском 11:04
Футбол

СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги

По данным издания "Чемпионат", банк станет титульным спонсором уже со следующего сезона, сумма спонсорского соглашения составит около 300 млн руб. РБК направил запрос в пресс-службы банка "Тинькофф" и РПЛ.
РБК 11:30
Гаджеты

Новый водоблок Raijintek предназначен для видеокарт Radeon RX 5700

Бренд Raijintek презентовал водоблок Samos AD5700 RBW, предназначенный для видеокарт AMD серии Radeon RX 5700 XT и RX 5700 референсного дизайна.
Anonsens 08 февраля в 05:31
Экономика

Коронавирус обвалил мировой рынок газа, Китай объявляет форс-мажор

Цены на газ обрушились, поскольку китайские импортеры СПГ объявили "форс-мажор" по ряду контрактов Вспышка коронавируса привела к хаосу на мировом газовом рынке, при этом китайские импортеры грозятся отказаться от 70% ввозимого морем газа на фоне падения спроса и сокращения персонала, работающего в портах.
Profinance.ru 08 февраля в 00:21
Происшествия

Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником

Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
ТАСС 14:24
Общество

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 871

В китайской провинции Хубэй число умерших от нового коронавируса увеличилось до 871, число заболевших достигло 29 631, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.
Аргументы и Факты вчера в 18:12
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости 12:20
Армия и оружие

Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109

РИА Новости 17:20
Политика

Минюст США проверяет полученную от Джулиани информацию по Украине

Министерство юстиции США проверяет всю информацию по Украине на предмет достоверности, в том числе полученную от адвоката американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
ТАСС 18:05
Армия и оружие

«Панцири» на Хмеймиме отразили две атаки дронов

Комплексы ПВО "Панцирь" на авиабазе Хмеймим отразили две атаки дронов вечером 9 февраля, пострадавших и разрушений нет.
ТАСС 15:01
Авто

Владельцу Nissan с миллионным пробегом подарили новый автомобиль

Брайана Мерфи, владельца Nissan Frontier, который проехал на своем автомобиле более 1,6 млн км пути, американский офис Nissan наградил новой машиной.
Российская газета 03:36
Гаджеты

LG готовится представить новый смартфон V60 ThinQ

Южнокорейская корпорация LG готовится представить новый смартфон, получивший название V60 ThinQ.
Актуальные Новости 10:46
Наука

Химики из России и Китая научились очищать сточные воды от антибиотиков

Сотрудники химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами из Китая разработали катализатор, эффективно разлагающий популярные антибиотики.
Вести.Ru 09:47
Политика

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Вести.Ru 16:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное