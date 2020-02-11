Экономика
Rambler News ServiceСчетная палата раскрыла план проверок на 2020 год
В 2020 году Счетная палата проверит деятельность Пенсионного фонда России, в частности, по организации индивидуального учета, расходованию средств на его функционирование, а также по соблюдению прав застрахованных лиц в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года.
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Кино
В Netflix рассказали о запрещенных к показу сериалах
Компания Netflix впервые опубликовала список фильмов и сериалов, запрещенных к показу в ряде стран.
Экономика
В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство
Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Общество
В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта
Славянский судоремонтный завод (СРЗ) в Приморье ожидает прибытие плавучей платформы "Морской старт" из США в начале марта, сообщил РИА Новости гендиректор СРЗ Андрей Якимчук.
Экономика
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
Культура
В Мексике критик случайно разбила арт-инсталляцию за 20 тысяч долларов
Критик Авелина Леспер, сопровождавшая экскурсию по ярмарке современного искусства в Мехико, разбила арт-объект художника Габриэля Рико.
Происшествия
Двое российских детей погибли при столкновении катеров в Таиланде
Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у таиландского острова Пхукет.
Кино
На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
Происшествия
В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»
Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Технологии
Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер
Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
Шоу-бизнес
Поклонники уверены, что у Кристины Орбакайте очень красивая семья
Многие отметили, что очень любят семьи Кристины Орбакайте и считают, что сейчас звезда выглядит очень счастливой рядом с мужем и дочерью.
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Политика
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Футбол
СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги
По данным издания "Чемпионат", банк станет титульным спонсором уже со следующего сезона, сумма спонсорского соглашения составит около 300 млн руб. РБК направил запрос в пресс-службы банка "Тинькофф" и РПЛ.
Гаджеты
Новый водоблок Raijintek предназначен для видеокарт Radeon RX 5700
Бренд Raijintek презентовал водоблок Samos AD5700 RBW, предназначенный для видеокарт AMD серии Radeon RX 5700 XT и RX 5700 референсного дизайна.
Экономика
Коронавирус обвалил мировой рынок газа, Китай объявляет форс-мажор
Цены на газ обрушились, поскольку китайские импортеры СПГ объявили "форс-мажор" по ряду контрактов Вспышка коронавируса привела к хаосу на мировом газовом рынке, при этом китайские импортеры грозятся отказаться от 70% ввозимого морем газа на фоне падения спроса и сокращения персонала, работающего в портах.
Происшествия
Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником
Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 871
В китайской провинции Хубэй число умерших от нового коронавируса увеличилось до 871, число заболевших достигло 29 631, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Политика
Минюст США проверяет полученную от Джулиани информацию по Украине
Министерство юстиции США проверяет всю информацию по Украине на предмет достоверности, в том числе полученную от адвоката американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
Армия и оружие
«Панцири» на Хмеймиме отразили две атаки дронов
Комплексы ПВО "Панцирь" на авиабазе Хмеймим отразили две атаки дронов вечером 9 февраля, пострадавших и разрушений нет.
Авто
Владельцу Nissan с миллионным пробегом подарили новый автомобиль
Брайана Мерфи, владельца Nissan Frontier, который проехал на своем автомобиле более 1,6 млн км пути, американский офис Nissan наградил новой машиной.
Гаджеты
LG готовится представить новый смартфон V60 ThinQ
Южнокорейская корпорация LG готовится представить новый смартфон, получивший название V60 ThinQ.
Наука
Химики из России и Китая научились очищать сточные воды от антибиотиков
Сотрудники химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами из Китая разработали катализатор, эффективно разлагающий популярные антибиотики.
Политика
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.