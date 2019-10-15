Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата рассчиталась с бюджетом

По части расходов Счетная палата отметила увеличение доли нацпроектов и комплексного плана развития инфраструктуры в общем объеме трат: в 2020 году — до 10,2%, в 2021-м — до 10,7%, в 2022 году — до 12,4%.
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СП рассмотрела проект госбюджета

MoneyTimes.Ruвчера в 04:28

Заключение Счетной палаты. Какие недочеты нашли аудиторы в реализации госпрограмм

ТАСС15 октября в 09:15

Счетная палата: цели и задачи госпрограммы по жилью не сбалансированы

РИА Новости14 октября в 17:00

Госпрограмма «Развитие здравоохранения» может не достичь целевых показателей - Счетная палата

Финмаркет15 октября в 02:44

Счетная палата не видит рисков невыполнения Госпрограммы научно-технологического развития

ТАСС Наука 14 октября в 18:06

Счетная палата увидела риски недостижения показателей по госпрограмме экономического развития

Rambler News Service15 октября в 05:14

Счетная палата рассчиталась с бюджетом

Коммерсантъ14 октября в 15:45
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Происшествия

В Таганроге задержан начальник городского управления ЖКХ

По версии следствия, подозреваемый способствовал незаконному использованию полигона твердых бытовых отходов Таганрога подконтрольным УЖКХ предприятием, у которого отсутствовала лицензия.
Коммерсантъ 08:31
Армия и оружие

«Леопард-2» турецкой армии стал жертвой курдской ракеты

Жертвой запущенной курдами противотанковой управляемой ракеты как раз и стал «Леопард-2» в представленном ниже видео.
Военное обозрение 07:15
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
РЕН ТВ вчера в 14:57
Политика

Синод РПЦ обсудит отношения с Элладской церковью

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) обсудит на заседании в четверг решение Элладской православной церкви (ЭПЦ) о признании за патриархом Константинопольским Варфоломеем права на предоставление автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
ТАСС вчера в 17:10
Происшествия

Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина

Другую взятку — $500 тыс. от основателя сети ресторанов «Якитория» Олега Шейхаметова — получил лично начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Максименко: за деньги особист должен был проигнорировать «непроцессуальные решения» следователей насчет судьбы Кочуйкова.
РБК 06:54
Происшествия

Обвиняемый в убийстве Каторгиной предложил «сделать ребенка» ее семье

РИА Новости 08:14
Музыка

Украинских артистов не пустят на Евровидение за гастроли в России

Гастролировавшим в России с 2014 года певцам и певицам ход на телеконкурс закрыт.
Телеканал 360° вчера в 10:38
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака

Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru 01:56
Армия и оружие

Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
Общество

Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости 08:12
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Политика

В Минтруде заявили о «феминизированности» госслужбы в России

Женщины составляют 72% российских госслужащих. Об этом заявил первый заместитель министра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко.
RT на русском 08:04
Футбол

Тедеско прокомментировал обилие травм в «Спартаке»

Главный тренер московского футбольного «Спартака» немец Доменико Тедеско рассказал, что его удивило в новой команде.
МК-Спорт 04:40
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия 15 октября в 22:40
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Общество

Мошенники изобрели новый способ хищения денег из банкоматов

Новый способ хищения денег из банкоматов придумали фальшивомонетчики, рассказала представитель Генеральной прокуратуры РФ Елена Малык в программе "Эфир", которая выходит на сайте надзорного ведомства.
Российская газета вчера в 10:18
Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
RT на русском 07:07
Кино

Первые зрители «Малефисенты 2» раскритиковали сюжет фильма

РИА Новости вчера в 05:24
Армия и оружие

Секреты спецназа США оказались под угрозой после вывода войск из Сирии

В Пентагоне обеспокоены тем, что секреты американского спецназа, в течение многих лет передававшиеся курдам, могут стать достоянием российской разведки и правительства Сирии.
Российская газета 07:52
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Здоровье

В Челябинске из больницы уволились врачи-травматологи

Как сообщает 74.ru, больницу покинули три врача-травматолога.
REGNUM 03:03
Происшествия

Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС.
RT на русском 09:13
Транспорт

Скорость на дорогах хотят увеличить до 130 километров в час

ТК Звезда 07:43
Космос

NASA показало новые скафандры для полетов на Луну

Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.
Москва 24 вчера в 05:52
Технологии

Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике

В ближайшие недели обновление Windows 10 November 2019 (1909) станет доступно для загрузки.
3DNews 15 октября в 15:21
Армия и оружие

Возглавляемая США коалиция разбомбила собственный склад в Сирии

Авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла удар по собственному складу боеприпасов в Сирии, сообщил представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Майлс Кэггинс.
Взгляд.ру вчера в 19:30
Политика

Путин подписал закон о праве полиции объявлять предостережения

Сотрудников правоохранительных органов наделили правом объявлять гражданам официальные предостережения.
News.ru вчера в 08:19
Политика

В ООН попросили закрыть сайт «Миротворец»

Украинским депутатам предложили закрыть сайт "Миротворец", содержащий персональные данные оппозиционных политиков, журналистов и граждан.
Газета.Ru вчера в 19:39
Происшествия

Умершая в Новосибирске девочка была новенькой в школе

Газета.Ru 07:38
Политика

Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что недавно США предоставили России информацию о конкретных лицах, готовящих теракты на территории страны, передает ТАСС.
РБК 09:16
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