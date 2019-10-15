Экономика
КоммерсантъСчетная палата рассчиталась с бюджетом
По части расходов Счетная палата отметила увеличение доли нацпроектов и комплексного плана развития инфраструктуры в общем объеме трат: в 2020 году — до 10,2%, в 2021-м — до 10,7%, в 2022 году — до 12,4%.
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Заключение Счетной палаты. Какие недочеты нашли аудиторы в реализации госпрограмм
ТАСС15 октября в 09:15
Госпрограмма «Развитие здравоохранения» может не достичь целевых показателей - Счетная палата
Финмаркет15 октября в 02:44
Счетная палата не видит рисков невыполнения Госпрограммы научно-технологического развития
ТАСС Наука 14 октября в 18:06
Счетная палата увидела риски недостижения показателей по госпрограмме экономического развития
Rambler News Service15 октября в 05:14
Автоматически обработан 7031 источник, обновлено в 09:26, Ашберн
Происшествия
В Таганроге задержан начальник городского управления ЖКХ
По версии следствия, подозреваемый способствовал незаконному использованию полигона твердых бытовых отходов Таганрога подконтрольным УЖКХ предприятием, у которого отсутствовала лицензия.
Коммерсантъ 08:31
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«Леопард-2» турецкой армии стал жертвой курдской ракеты
Жертвой запущенной курдами противотанковой управляемой ракеты как раз и стал «Леопард-2» в представленном ниже видео.
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Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
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РЕН ТВ вчера в 14:57
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Синод РПЦ обсудит отношения с Элладской церковью
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) обсудит на заседании в четверг решение Элладской православной церкви (ЭПЦ) о признании за патриархом Константинопольским Варфоломеем права на предоставление автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
ТАСС вчера в 17:10
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Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина
Другую взятку — $500 тыс. от основателя сети ресторанов «Якитория» Олега Шейхаметова — получил лично начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Максименко: за деньги особист должен был проигнорировать «непроцессуальные решения» следователей насчет судьбы Кочуйкова.
РБК 06:54
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Гастролировавшим в России с 2014 года певцам и певицам ход на телеконкурс закрыт.
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Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
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Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
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В Минтруде заявили о «феминизированности» госслужбы в России
Женщины составляют 72% российских госслужащих. Об этом заявил первый заместитель министра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко.
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Тедеско прокомментировал обилие травм в «Спартаке»
Главный тренер московского футбольного «Спартака» немец Доменико Тедеско рассказал, что его удивило в новой команде.
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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
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Новый способ хищения денег из банкоматов придумали фальшивомонетчики, рассказала представитель Генеральной прокуратуры РФ Елена Малык в программе "Эфир", которая выходит на сайте надзорного ведомства.
Российская газета вчера в 10:18
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Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
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Первые зрители «Малефисенты 2» раскритиковали сюжет фильма
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Армия и оружие
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В Пентагоне обеспокоены тем, что секреты американского спецназа, в течение многих лет передававшиеся курдам, могут стать достоянием российской разведки и правительства Сирии.
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В России упростили взыскание долгов с дачников
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В Челябинске из больницы уволились врачи-травматологи
Как сообщает 74.ru, больницу покинули три врача-травматолога.
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Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС.
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NASA показало новые скафандры для полетов на Луну
Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.
Москва 24 вчера в 05:52
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Сотрудников правоохранительных органов наделили правом объявлять гражданам официальные предостережения.
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В ООН попросили закрыть сайт «Миротворец»
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РБК 09:16