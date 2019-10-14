Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнСчетная палата рассказала о рисках недостижения целей по росту пенсий

Счетная палата заметила, что с 2019 года в прогнозе социально-экономического развития проекта федерального бюджета России отсутствует показатель «среднегодовой размер пенсии», сообщает «ТАСС». Сейчас происходит индексация пенсий только работающих пенсионеров.
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В Счетной палате полагают, что указ президента по поводу роста пенсий выполнить не удастся

Версия-Саратов06:18

Счетная палата видит риски недостижения целей по большинству госпрограмм в 2020-2022 годах

ТАСС04:59

Счетная палата видит риски недостижения целей по росту пенсий в РФ

Мой Брянск06:04

Ведомство Кудрина выражает крайнюю обеспокоенность... Счетная палата РФ предполагает, что в стране могут перестать расти пенсии

Ведомости Урал05:44

Счетная палата видит риски недостижения целей по росту пенсий

Газета.Ru05:22

Счетная палата заявила, что пенсии могут не вырасти

URA.Ru06:10

Счетная палата увидела риск недостижения цели по росту пенсий

РБК04:30
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Политика

Владимир Путин прибывает в Саудовскую Аравию

RT на русском 06:34
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Происшествия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Происшествия

В Москве произошёл пожар на станции метро «Выставочная»

В Москве произошёл пожар в подсобном помещении на станции метро «Выставочная», к настоящему времени возгорание локализовано.
RT на русском 06:01
Недвижимость

В России упали цены на аренду жилья

Особенно выраженной тенденция оказалась в Казани и Челябинске — аренда жилья в этих городах подешевела на шесть процентов, до среднего уровня, соответственно, в 15,6 тысячи и 11,3 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru вчера в 18:16
Экономика

Минтруд предложил понизить прожиточный минимум на 1,5%

Для трудоспособного населения предложено установить прожиточный минимум в 11 942 рубля, для пенсионеров — в 9090 рублей, для детей — в 10 838 рублей.
REGNUM 11 октября в 05:54
Политика

В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»

Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
РБК 06:34
Финансы

Кудрин предложил досрочно тратить средства Фонда нацблагосостояния

Кудрин же уверен, что сегодня уже можно не дожидаться отметки в 7% ВВП.
REGNUM 06:19
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество

Названы самые частые ошибки школьников на ЕГЭ по русскому языку

В Федеральном институте педагогических измерений назвали ошибки, которые выпускники допускали на ЕГЭ-2019.
Российская газета вчера в 23:00
Финансы

Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета

Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
Происшествия

Самолет ВВС Канады разбился в США

Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
Газета.Ru вчера в 15:45
Авто

УАЗ поднял цены на все модели в России

По данным аналитиков, большинство комплектаций УАЗ «Хантер» стали стоить дороже на 5-10 тысяч, УАЗ «Патриот» прибавил к старым прайсам 10 – 10,9 тыс. рублей, а все версии УАЗ «Пикап» подорожали на максимальные 20 тысяч.
CarsWeek.ru 04:47
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Экономика

Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla

РБК изучил, в какие ценные бумаги предпочитают вкладывать деньги частные инвесторы с суммой на брокерском счете до 1,4 млн руб. Таких инвесторов подавляющее большинство, их долю среди клиентов брокеров специалисты Тинькофф Банка оценивали в 80%.
РБК 01:00
Происшествия

В Саратове простились с убитой девочкой

В Саратове сотни людей простились с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:15
Происшествия

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС 12 октября в 19:02
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян делают домашние заготовки на зиму

Подавляющее большинство россиян (85%) делают домашние заготовки на зиму.
Будущее России. Национальные проекты 05:13
Шоу-бизнес

Певица Лолита предстала перед поклонниками в «невидимых» штанах

Известная российская певица и телеведущая Лолита Милявская опубликовала в соцсети видео, на котором позирует без штанов.
VSE42.RU вчера в 23:51
Музыка

Сергей Шнуров прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

На пресс-конференции перед выступлением лидер "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о возможной ситуации с роспуском или воссоединением коллектива.
Piter.tv 12 октября в 14:26
Футбол

Сборная России по футболу вышла на чемпионат Европы

5:0 – подопечные Станислава Черчесова следующим летом выступят на чемпионате Европе, матчи которого пройдут сразу в нескольких странах континента.
Родной город вчера в 14:25
Общество

Работающих декретниц могут лишить пособий

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", — говорится в законопроекте.
Вести.Ru 11 октября в 06:40
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика

Каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум

Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению от 9 до 13 лет.
Газета.Ru 03:45
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия

В Екатеринбурге напали на чемпиона мира по карате

Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина.
ТК Звезда 12 октября в 10:18
Общество

Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты

Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку.
РИА Новости 02:38
Экономика

Челябинский застройщик скупает земли в Москве и Санкт-Петербурге

В 2020 году застройщик планирует возвести на земельных участках посёлки клубного типа площадью около 100 тысяч квадратных метров.
Челябинск Сегодня 01:30
Армия и оружие

Как Дмитрий Лавриненко стал одним из лучших танкистов Второй мировой

RT на русском 03:59
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