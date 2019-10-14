Счетная палата заметила, что с 2019 года в прогнозе социально-экономического развития проекта федерального бюджета России отсутствует показатель «среднегодовой размер пенсии», сообщает «ТАСС». Сейчас происходит индексация пенсий только работающих пенсионеров.

Счетная палата рассказала о рисках недостижения целей по росту пенсий

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