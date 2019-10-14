Экономика
Моя Москва.онлайнСчетная палата рассказала о рисках недостижения целей по росту пенсий
Счетная палата заметила, что с 2019 года в прогнозе социально-экономического развития проекта федерального бюджета России отсутствует показатель «среднегодовой размер пенсии», сообщает «ТАСС». Сейчас происходит индексация пенсий только работающих пенсионеров.
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Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии
RT на русском 08:01
Хоккей
Откровенный танец болельщицы во время матча НХЛ вызвал свист трибун
Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.
Спорт-Экспресс 07:57
Политика
Преемница Меркель высказалась о России и Крыме
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе конференции Молодежного союза Германии высказалась о России и Крыме.
Дождь вчера в 17:15
Политика
«Барселона» вступилась за организаторов референдума в Каталонии
«Барселона» выступила в поддержку девяти каталонских чиновников и политиков, которые были осуждены из-за проведения референдума о независимости региона в 2017 году.
Lenta.ru 08:46
Общество
Льготную ипотеку в России задумали расширить
Программа льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми действует в России с начала 2019 года.
Lenta.ru 09:10
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.
Газета.Ru 06:41
Армия и оружие
ЕС призвал Турцию прекратить операцию в Сирии
Совет Европейского союза призвал Турцию прекратить операцию «Источник мира», которую Анкара проводит на северо-востоке Сирии, и вывести свои войска.
RT на русском 08:18
Происшествия
В московском метро задымилась станция «Выставочная»
Пользуйтесь соседними станциями #мосметро и #МЦК — Московское метро (@MetroOperativno) 14 октября 2019 г. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пассажиров "Выставочной" эвакуируют из-за задымления.
Вести.Ru 05:57
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Экономика
«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
Газета.Ru 05:52
Космос
Астрономы заявили о высоком давлении на краю Солнечной системы
Астрономы заявили, что запущенные несколько десятилетий назад космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" зафиксировали высокое давление на границе Солнечной системы.
Народные новости 00:41
Кино
Уилл Смит о фильме «Гемини»: Мне кажется, мы сняли крутое кино
До финиша картину удалось довести лишь Энгу Ли, использовавшему в "Гемини" революционный формат – 120 кадров в секунду вместо привычных 24 (в российских кинотеатрах можно будет увидеть версию с 60 кадрами в секунду).
Газета Metro 11 октября в 06:59
Армия и оружие
Турецкое наступление в Сирии: Башар Асад встал на защиту курдов
В рамках военной операции «Источник мира» против «Сирийских демократических сил» и ИГИЛ (ИГИЛ, ИГ, «Исламское государство» - террористическая группировка, запрещена в РФ) турецкие войска продолжают удерживать контроль над городами Рас эль-Айн и Телль-Абъяда, а также над трассой М4 Алеппо-Хасеке, соединяющей северо-восточные регионы Сирии с другой частью страны.
Московский Комсомолец 08:44
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги
Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.
Народные новости 11 октября в 06:26
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым
«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
RT на русском 12 октября в 17:37
Экономика
Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин
Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года.
Известия 08:08
Политика
Зеленский призвал украинцев «не создавать картинку» для российского ТВ
Политик попросил украинцев «не создавать красивую картинку для российского телевидения».
Аргументы и Факты 03:54
Космос
Снимок телескопа Хаббл показал как галактика в созвездии Гидры выглядит в 3D
13.10.19 Космический телескоп Хаббл сфотографировал спиральную галактику NGC 3717.
Портал Поиск вчера в 08:46
Общество
В России отключили аналоговое телевидение
В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому.
Lenta.ru вчера в 17:05
Кино
«Джокер» снова возглавил российский прокат
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 04:23
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
RuNews24.ru вчера в 15:35
Экономика
Украинских мигрантов могут записать в самозанятые в России
Министерство финансов РФ планирует разрешить гражданам Украины, Азербайджана и Молдавии пользоваться налоговым режимом самозанятых.
iReactor 02:20
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42