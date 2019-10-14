Счетная палата заметила, что с 2019 года в прогнозе социально-экономического развития проекта федерального бюджета России отсутствует показатель «среднегодовой размер пенсии», сообщает «ТАСС». Сейчас происходит индексация пенсий только работающих пенсионеров.

Счетная палата рассказала о рисках недостижения целей по росту пенсий

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Политика «Барселона» вступилась за организаторов референдума в Каталонии «Барселона» выступила в поддержку девяти каталонских чиновников и политиков, которые были осуждены из-за проведения референдума о независимости региона в 2017 году.

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Армия и оружие ЕС призвал Турцию прекратить операцию в Сирии Совет Европейского союза призвал Турцию прекратить операцию «Источник мира», которую Анкара проводит на северо-востоке Сирии, и вывести свои войска.

Происшествия В московском метро задымилась станция «Выставочная» Пользуйтесь соседними станциями #мосметро и #МЦК — Московское метро (@MetroOperativno) 14 октября 2019 г. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пассажиров "Выставочной" эвакуируют из-за задымления.

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Кино Уилл Смит о фильме «Гемини»: Мне кажется, мы сняли крутое кино До финиша картину удалось довести лишь Энгу Ли, использовавшему в "Гемини" революционный формат – 120 кадров в секунду вместо привычных 24 (в российских кинотеатрах можно будет увидеть версию с 60 кадрами в секунду).

Армия и оружие Турецкое наступление в Сирии: Башар Асад встал на защиту курдов В рамках военной операции «Источник мира» против «Сирийских демократических сил» и ИГИЛ (ИГИЛ, ИГ, «Исламское государство» - террористическая группировка, запрещена в РФ) турецкие войска продолжают удерживать контроль над городами Рас эль-Айн и Телль-Абъяда, а также над трассой М4 Алеппо-Хасеке, соединяющей северо-восточные регионы Сирии с другой частью страны.

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Экономика Украинских мигрантов могут записать в самозанятые в России Министерство финансов РФ планирует разрешить гражданам Украины, Азербайджана и Молдавии пользоваться налоговым режимом самозанятых.