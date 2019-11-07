Общество
Газета.RuСчетная палата рассказала о сокращении населения России
Счетная палата сообщила о сокращении численности россиян на 52,5 тыс. человек с начала 2019 года. По состоянию на 1 сентября она составила 146,7 млн человек, сообщается в докладе ведомства. Согласно опубликованным данным, миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения.
Читать в источнике
Оценить368
Подробнее о событии
Показать все источники
Даже мигранты не помогли. Счетная палата предупреждает о сокращении населения России
Фонтанка.Рувчера в 23:07
Остановить уменьшение численности населения удастся только после 2030 года
Эхо Москвы в Кирове04 ноября в 08:07
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 03:06, Ашберн
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru вчера в 21:55
Общество
Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Известия вчера в 16:41
Политика
Украина потребовала от The New York Times исправить карту с Крымом
Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
RT на русском 02:08
Футбол
Что сказал Сёмин после матча «Локомотив» — «Ювентус» в Лиге чемпионов
По окончании матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» состоялась пресс-конференция с участием главного тренера хозяев.
RT на русском вчера в 15:43
Армия и оружие
Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Сирии.
News.ru 02:48
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Общество
Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
РБК 02:26
Политика
Украина закрыла КПП на границе с Крымом
BFM.ru 02:35
Политика
Комитет солдатских матерей уволил руководителя
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика
В МИД назвали домыслами сообщения СМИ о «российских наемниках» в Ливии
Замглавы МИД Сергей Рябков прокомментировал сообщение The New York Times о том, что в Ливию якобы прибыли около 200 «российских наемников», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 02:11
Общество
Экс-депутат, избивший DJ Smash, выйдет из колонии по УДО
КП - Пермь 01:25
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Политика
Рябков рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву 9 мая
В США с интересом восприняли приглашение президента РФ Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу посетить Москву в честь празднования 75-й годовщины Победы.
Российская газета 02:53
Общество
Глава Гидрометцентра призвал СМИ не пугать «страшилками» о погоде
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал СМИ не пугать людей в своих материалах «страшилками» о погоде.
REGNUM 02:45
Происшествия
В Киеве взорвали машину с российско-украинским бизнесменом
Южный Федеральный вчера в 20:43
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Детройт» в матче НХЛ, Панарин набрал два очка
РИА Новости вчера в 23:33
Происшествия
Толпа россиян насмерть забила инвалида за отказ дать денег
В Уфе компания парней жестоко избила инвалида, который отказался дать им деньги.
Lenta.ru 03:00
Происшествия
Россиянина объявили в розыск по подозрению в убийстве в Австралии
Полиция Австралии разыскивает россиянина Владимира Кондакова, подозреваемого в убийстве предпринимателя, работавшего в сфере строительства, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:39
Экономика
ВТБ собрал половину долгов «Мечела»
Самую жесткую позицию занимал Сбербанк: если к лету 2015 года ВТБ и Газпромбанк согласились реструктурировать долг «Мечела», то глава Сбербанка Герман Греф до апреля 2016 года продолжал публично критиковать владельца компании Игоря Зюзина и настаивать на получении контроля над компанией.
РБК вчера в 16:00
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Футбол
Владимир Быстров нашел виновного в поражении «Локомотива» от «Ювентуса»
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров назвал виновного в поражении «Локомотива» от «Ювентуса» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
ProstoProSport 02:32
Происшествия
Двое россиян утонули на одном и том же пляже за два дня в Таиланде
У пляжа Карон Бич на таиландском острове Пхукет утонули двое граждан России в течение двух разных дней.
Газета.Ru 02:12
Происшествия
МВД задержало 16 человек по делу о кредитном мошенничестве
Сотрудники МВД провели задержание 16 человек в четырех регионах России по делу о кредитном мошенничестве в крупном размере.
Российская газета 00:00
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Происшествия
Десять человек госпитализированы после отравления угарным газом в Югре
Десять человек были госпитализированы в Ханты-Мансийске после отравления угарным газом, в том числе восемь детей.
REGNUM вчера в 23:34
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер к 2024 году
Государственная корпорация Росатом начала проект по созданию российского квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов, на который планирует затратить 24 млрд рублей и который должен быть окончен в 2024 году.
REGNUM 00:57