Общество

Газета.RuГазета.RuСчетная палата рассказала о сокращении населения России

Счетная палата сообщила о сокращении численности россиян на 52,5 тыс. человек с начала 2019 года. По состоянию на 1 сентября она составила 146,7 млн человек, сообщается в докладе ведомства. Согласно опубликованным данным, миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения.
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