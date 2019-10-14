Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.

с чего всё началось

Счетная палата не верит в прогнозы чиновников. Не будет ни обещанного ускорения роста экономики, ни увеличения инвестиций, ни сокращения бедности темпами, заложенными в прогноз бюджета на 2020-2022 годы.

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