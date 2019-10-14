Экономика
Газета.RuСчетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Счетная палата не верит в прогнозы чиновников. Не будет ни обещанного ускорения роста экономики, ни увеличения инвестиций, ни сокращения бедности темпами, заложенными в прогноз бюджета на 2020-2022 годы.
Читать в источнике
Оценить54
с чего всё началось
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.Ведомости04:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
Хоккей
Откровенный танец болельщицы во время матча НХЛ вызвал свист трибун
Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.
Экономика
«Яндексу» предложили размыть акционеров
На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
Экономика
В РСА сообщили, как нововведения в ОСАГО отразятся на водителях
Евгений Уфимцев сообщил, что сейчас в законопроекте, который предполагает изменения расчета тарифа по ОСАГО, отмечаются три основных пункта нововведений: Во-первых, компенсационное возмещение при наступлении страхового случая, в частности причинение вреда жизни или здоровью, увеличатся с 500 тыс. до 2 млн рублей.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека
Подозреваемые в избиении мужчины в Красноярске, который впоследствии скончался, задержаны, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Общество
Секрет вечной молодости раскрыли итальянские диетологи
Кисломолочные продукты, которые регулярно употребляют итальянцы, позволяют насыщать организм нужным количеством кальция, аминокислот, антиоксидантами и полезными лактобактериями.
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.
Единоборства
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира One FC по смешанным единоборствам.
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели главы Абакана
МВД опубликовало видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
Музыка
Шнуров раскрыл планы после роспуска «Ленинграда»
Шнуров говорил, что группа полностью реализовала себя, а возможности развиваться за рубежом он не видит, напоминает деловая газета «Взгляд».
Армия и оружие
Игра «в дурака»: Индия хочет получить 200 Су-57 за $12 миллиардов
Футбол
Сборная Украины обыграла Португалию и пробилась на Евро-2020
Благодаря победе, подопечные Андрея Шевченко сохранили лидерство в группе и досрочно квалифицировались на чемпионат Европы c первого места (19 очков), который пройдет летом 2020 года.
Политика
Президент Эквадора аннулировал вызвавший протесты в стране указ
Президент Эквадора Ленин Морено отозвал указ об отмене субсидий на бензин, который привёл к массовым протестам в стране.
Политика
Представитель РФ при ООН: США не выдали визы 18 российским дипломатам
США в общей сложности не выдали визы 18 делегатам из РФ с момента начала 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
Киберспорт
DrDisRespect: «Fortnite больше нет, я счастлив как никогда»
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
Авто
Пикап Tesla будет похож на бронетранспортёр из будущего
Пикап, который сам Маск теперь называет Cybertruck, не будет похож ни на одно из имеющихся в Сети изображений.
Фигурное катание
Фигуристка Туктамышева уступила Косторной на турнире в Финляндии
Тройной аксель не спас В короткой программе в Финляндии Туктамышева чисто прыгнула тройной аксель, но всё равно уступила Косторной почти 5 баллов.
Космос
Сверхсветовые корабли признали неэффективными
Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.