Экономика

Газета.RuГазета.RuСчетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета

Счетная палата не верит в прогнозы чиновников. Не будет ни обещанного ускорения роста экономики, ни увеличения инвестиций, ни сокращения бедности темпами, заложенными в прогноз бюджета на 2020-2022 годы.
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с чего всё началось

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
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Минфин ответил на критику Счетной палаты по проекту федерального бюджета

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Что случилось за день. Главные новости РБК

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В споре рождается бюджет: у СП возникли вопросы к тратам казны

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Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета

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ТАСС05:19
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон
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Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске

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МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП

В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.
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СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

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Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками

Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru 14:55
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Православные христиане празднуют Покров

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Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.
Коммерсантъ 14:51
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Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции

Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
RT на русском 13:15
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Анонсирована игра Postal 4: No Regerts

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Общество

Президентские гранты получат 13 пензенских НКО

Стоит отметить, по итогам первого конкурса в текущем году 13 пензенских некоммерческих организаций получили в общей сложности порядка 40,5 млн рублей.
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Политика

Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК 12:49
Экономика

Счетная палата видит риски недостижения целей по росту пенсий в РФ

Счетная палата РФ увидела риски недостижения показателя по росту пенсий.
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Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане

Газета.Ru 15:11
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Покойник развеселил родственников на своих похоронах

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Производитель позиционирует новинку как доступный аналог пылесосов Dyson, которые выполнены в том же форм-факторе.
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Экономика

Силуанов: Накопленные бизнесом триллионы не работают на экономику

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Росбалт 11 октября в 11:00
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Полиция Киева насчитала до 12 тысяч участников акции в центре города

«Во второй акции, которая длилась на майдане Незалежности и завершилась под офисом президента, было до 12 тыс. участников», — заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.
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В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса

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В Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции

Ряд населенных пунктов на северо-востоке Сирии объявили о восстановлении суверенитета Сирийской арабской республики на своей территории на фоне военной операции Турции в регионе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщается на странице Минобороны в Facebook.
РБК 15:26
Авто

Volkswagen прокомментировал слухи о продаже Lamborghini

Немцы из Volkswagen Group объявили, что у совета директоров концерна нет планов по продаже итальянского производителя суперкаров Lamborghini.
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Хорватский боец ММА лишился пальца и не будет отменять бой

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Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

Самолет Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевший 14 октября из Шереметьево в Лондон (рейс SU2582), вернулся обратно в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
РБК 09:52
Армия и оружие

Сирийские курды заключили военное соглашение с Дамаском

МонаВиста 09:56
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Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате

В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:57
Политика

Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши

Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).
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Общество

В России отключили аналоговое телевещание

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Москвичка 20 минут держала за руку женщину, выпавшую из окна многоэтажного дома, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости вчера в 05:18
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Диетологи Италии раскрыли секрет вечной молодости

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