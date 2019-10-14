Экономика

Газета.RuГазета.RuСчетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета

Счетная палата не верит в прогнозы чиновников. Не будет ни обещанного ускорения роста экономики, ни увеличения инвестиций, ни сокращения бедности темпами, заложенными в прогноз бюджета на 2020-2022 годы.
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с чего всё началось

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости14 октября в 04:32

Подробнее о событии

Бюджет не поможет достичь целей программы Путина

Ведомости14 октября в 17:27

Счетная палата указала на излишний оптимизм базового варианта макропрогноза

Российская газета14 октября в 05:33

Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета

Газета.Ru14 октября в 12:07

Счётная палата признала нереалистичным проект федерального бюджета

News.ru14 октября в 05:40

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК14 октября в 14:29

СП: прогнозируемый МЭР рост мировой и российской экономики недостаточно обоснован

ТАСС14 октября в 05:10

В споре рождается бюджет: у СП возникли вопросы к тратам казны

Известия14 октября в 03:40
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Происшествия

В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

Первая экспертиза обнаружила в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Происшествия

Предполагаемый убийца россиянки с Audi предложил «сделать ребенка»

Lenta.ru 07:25
Энергетика

На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM вчера в 04:18
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов лишился квартиры из-за долгов

Артист, задолжавшийся банку «круглую» сумму, лишился квартиры.
Bimru.ru 04:16
Авто

Несколько компаний изменили цены на свои автомобили в России в октябре

32CARS.ru вчера в 04:05
Общество

Птицефабрика «Синявинская» собирается банкротить ТД «Интерторг»

АО «Птицефабрика Синявинская» собирается обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельности (банкротстве) ООО «ТД Интерторг» (сеть магазинов «Семья», «Идея», Spar).
Мойка78 07:46
Политика

Доверие россиян к действующей власти падает

С 26 сентября по 2 октября «Левада-центр» проводил традиционный опрос о доверии россиян к представителям политической элиты страны.
Югополис 05:03
Происшествия

В Москве арестовали лжеврача, «лечившего» пенсионеров гречкой

В Москве арестовали мужчину, которого подозревают в продаже пенсионерам гречки под видом лекарств, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 05:40
Авто

Опубликовали первые снимки Nissan X-Trail нового поколения

В Сети появились первые фотографии нового Nissan X-Trail, который в целом останется узнаваемым, но получит более рельефный кузов и получит новую фирменную стилистику бренда.
Tvoe-avto.com вчера в 09:50
Экономика

Минфин отказался выделить дополнительные 44 миллиарда рублей на ЦКАД

"Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020–2022 годы.
РИА Новости 02:14
Политика

Кремль прокомментировал задержание дипломатов США в Северодвинске

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инцидент с американскими дипломатами в Северодвинске (Архангельская обл.) не является вопросом Кремля, но обратил внимание на наличие в России режимных территорий, въезд на которые требует соблюдения особых правил.
Ведомости 06:33
Происшествия

В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже

В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже.
RT на русском 07:37
Спорт

В Минспорте прокомментировали слова главы РУСАДА о подмене проб

В Министерстве спорта прокомментировали заявления главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском вчера в 18:39
Происшествия

В Нидерландах семья девять лет пряталась в подвале дома

Полицейские обнаружили в гостиной дома лестницу, которая ведет в подвал, где находились 58-летний мужчина и его пятеро детей.
Аргументы и Факты 15 октября в 15:05
Общество

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
Политика

На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
Происшествия

Двое мужчин изнасиловали болгарского студента в Петербурге

В Санкт-Петербурге двое неизвестных напали на студента из Болгарии и изнасиловали его, сообщает РЕН ТВ в четверг, 17 октября.
Известия 05:29
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Политика

В Кремле назвали тон письма Трампа Эрдогану необычным

Язык, которым было написано письмо президента США Дональда Трампа главе Турции Тайипу Эрдогану в преддверии турецкой операции в Сирии, нечасто встретишь в переписке государственных лидеров, это весьма необычно, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:48
Армия и оружие

Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина

Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:40
Авто

Завод Haval в России начал производство купе-кроссовера Haval F7x

Завод Haval в Тульской области выпустил первый серийный купе-кроссовер Haval F7x для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 08:12
Политика

Медведев призвал не засорять русский язык

Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил членов правительства и аппарат не засорять язык ненужными иностранными заимствованиями.
Российская газета 06:38
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым

Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Общество

В Москве побит температурный рекорд 130-летней давности

По данным синоптиков, к 14:00 температура воздуха на базовой станции на ВДНХ вплотную приблизилась к + 18 ° С. "Таким образом, превзойдён максимум за всю историю метеонаблюдений в Москве, который был установлен 17 октября 1989 года — + 17, 4 ° С", — сказали агентству.
RT на русском 07:37
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 15 октября в 14:48
Происшествия

Покончившую с собой новосибирскую школьницу видели плачущей в коридоре

Lenta.ru 04:49
Транспорт

В ГИБДД одобрили увеличение лимита скорости на платных дорогах

РЕН ТВ 04:38
Политика

Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit

Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Ведомости 05:49
Здоровье

Ректор СибГМУ рассказала, как без фанатизма сохранить здоровье

Ректор Сибирского государственного медуниверситета Ольга Кобякова презентовала журналистам свою книгу «Здоровье без фанатизма».
vtomske.ru 07:23
Общество

Кейт Миддлтон встретила Диану и ее сына Уильяма в Пакистане

Примечательно, что пакистанская Диана назвала своего сына в честь принца Уильяма.
Lisa.ru вчера в 10:30
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