Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСчетная палата сочла нереалистичным проект федерального бюджета

Счетная палата России указала на риски недостижения ожидаемых темпов роста экономики в проекте федерального бюджета на 2020 год, а также на плановый период 2021 и 2022 годов.
Читать в источнике
Комментировать53
с чего всё началось

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомостивчера в 04:32

Подробнее о событии

Бюджет не поможет достичь целей программы Путина

Ведомостивчера в 17:27

Счетная палата рассчиталась с бюджетом

Коммерсантъвчера в 15:45

Российский бюджет в 2020 году может недополучить 66,3 миллиардов рублей

Комсомольская правдавчера в 05:13

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 14:29

Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета

РИА Новостивчера в 04:44

В споре рождается бюджет: у СП возникли вопросы к тратам казны

Известиявчера в 03:40

Счетная палата полагает, что базовый вариант макропрогноза МЭР чрезмерно оптимистичен

ТАССвчера в 05:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 10:15, Вашингтон
Культура

Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов

Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.
ИА Альтаир 00:30
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РИА Новости вчера в 05:53
Политика

В Белоруссии по запросу США задержана россиянка

"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Вести.Ru 07:53
Политика

Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Происшествия

В Киеве неизвестные пытались ограбить телеведущую

REGNUM 08:39
Общество

Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Известия 08:01
Происшествия

На Урале задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей девушки

В Челябинской области задержаны подозреваемые в убийстве 27-летней Ксении К. Об этом пишут местные СМИ.
REGNUM 04:29
Кино

Натали Портман станет Тором в новой трилогии Marvel

Американская актриса Натали Портман сыграет Тора в фильме «Тор: Любовь и гром» вселенной Marvel.
News.ru 09:25
Происшествия

В Орске задержан мужчина, который признался в убийстве матери

Житель Орска (Оренбургская область) признался в убийстве собственной матери, тело которой он расчленил и вынес в сумке в мусорный контейнер.
ТАСС 06:13
Футбол

Слуцкий показал свой зажигательный танец

Матч ТВ 09:49
Политика

Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований

Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
Газета.Ru 06:38
Общество

Мать убитой 9-летней девочки обратилась к жителям Саратова

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева поблагодарила горожан за поддержку.
Общественное мнение вчера в 09:33
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Космос

Опубликован снимок галактики в форме летающей тарелки

NASA опубликовало снимок спиральной галактики, который был сделан с помощью космического телескопа "Хаббл".
РИА Новости 09:42
Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС и всадники

"До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС", - подписал он видеозапись, на которой машина президента РФ едет по улицам Абу-Даби.
Газета.Ru 08:36
Общество

Банки обяжут сообщать о блокировке операций по денежным переводам

Операторов, которые занимаются переводами электронных денежных средств, предлагается обязать информировать клиентов в случае приостановления или прекращения использования электронного средства платежа.
Парламентская газета 13 октября в 17:12
Происшествия

Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Николай Булакин бессменно возглавляет Абакан с 1995 года.
Российская газета вчера в 07:00
Здоровье

Заболеваемость ОРВИ в регионе немного снизилась

Снизилось и количество госпитализированных с ОРВИ.Как добавляют в Роспотребнадзоре, сейчас в Калужской области выявляют парагрипп, а также аденовирусы, но грипп пока не пришел в регион.
ТРК Ника вчера в 10:04
Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль Манбидж

Газета.Ru 06:36
Культура

Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ

Сам Леонид Парфенов заявил, что «остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным».
Фонтанка.Ру 08:15
Происшествия

Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Интерфакс 08:58
Армия и оружие

Франция примет меры, чтобы обезопасить своих военных в Сирии

На фоне разворачивающейся на северо-востоке Сирии турецкой военной операции Франция решила принять необходимые меры для того, чтобы обезопасить своих военных и гражданских лиц, находящихся в регионе, сообщило AFP.
Коммерсантъ 13 октября в 20:50
Путешествия

В дорогих отелях Турции наблюдается незначительное снижение цен

Специалисты предполагают, что этой осенью не стоит ожидать значительное снижение цен на проживание в люксовых отелях.
ГЛАС.RU 03:32
Происшествия

Сторонников Навального вновь обыскивают по всей России

Работники правоохранительных органов проводят массовые обыски у действующих и бывших сотрудников штабов оппозиционера Алексея Навального в нескольких регионах России.
Уралинформбюро 02:51
Футбол

Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей

Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
REGNUM 07:40
Происшествия

В Красноярске из-за убийства бывшего биатлониста начался народный сход

В Красноярске у здания краевой прокуратуры начался народный сход в связи с расследованием убийства местного жителя двумя парнями, которые снимали происходящее на камеру.
Московский Комсомолец 09:28
Кино

Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц

Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).
Афиша Daily 02:05
Общество

Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Футбол

УЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула

Вице-президент УЕФА Мишель Ува сообщил, что организация рассмотрит призывы перенести место проведения финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен пройти в Стамбуле (Турция).
Чемпионат 07:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное