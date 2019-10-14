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с чего всё началось

Счетная палата России указала на риски недостижения ожидаемых темпов роста экономики в проекте федерального бюджета на 2020 год, а также на плановый период 2021 и 2022 годов.

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