Экономика
Газета.RuСчетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Счетная палата не верит в прогнозы чиновников. Не будет ни обещанного ускорения роста экономики, ни увеличения инвестиций, ни сокращения бедности темпами, заложенными в прогноз бюджета на 2020-2022 годы.
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с чего всё началось
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.Ведомости04:32
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