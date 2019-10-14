Экономика
Газета.RuСчетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Счетная палата не верит в прогнозы чиновников. Не будет ни обещанного ускорения роста экономики, ни увеличения инвестиций, ни сокращения бедности темпами, заложенными в прогноз бюджета на 2020-2022 годы.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.Ведомостивчера в 04:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Российский бюджет в 2020 году может недополучить 66,3 миллиардов рублей
Комсомольская правдавчера в 05:13
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны России опубликовало карту с обстановкой на севере Сирии
В понедельник 14 октября агентство SANA сообщило о взятии сирийской армией под свой контроль города Табка (провинция Ракка) возле Евфратской ГЭС и расположенного там военного аэродрома, а также населенного пункта Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке в 30 км от границы с Турцией.
Шоу-бизнес
Агния Кузнецова впервые станет мамой
Сама же Агния Кузнецова не комментирует радостное событие.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
Политика
В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
Шоу-бизнес
В каких условиях живет Моисеев после инсульта
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
Шоу-бизнес
Наташа Королева попросила Зеленского впустить ее на Украину
Российская певица украинского происхождения Наталья Королева, лишенная права въезда на Украину с октября 2016 года, обратилась к президенту этой страны Владимиру Зеленскому с просьбой об отмене запрета.
Футбол
Вратарь сборной Кипра пообещал болеть за Артема Дзюбу
Голкипер сборной Кипра Урко Пардо заявил, что теперь будет болеть за форварда российской сборной Артема Дзюбу в бомбардирской гонке отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Происшествия
В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов
Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".
Общество
Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека»
В тексте письма, размещенного на сайте Минюста, говорится, что ведомство просит ликвидировать движение "За права человека", его структурные подразделения и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Гаджеты
Первые смартфоны Xiaomi получили новую MIUI 11. Список моделей
В Китае первые модели смартфонов Xiaomi начали получать доступ к стабильной сборке фирменной оболочки MIUI 11.
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Происшествия
Экс-майора Дымовского из Новороссийска задержали со взрывчаткой
В Новороссийске бывшего майора полиции Алексея Дымовского задержали по подозрению в хранении нескольких килограммов тротила.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Армия и оружие
Трамп возложил на Асада ответственность по защите курдов
Президент США Дональд Трамп заявил, что он выступает в пользу того, чтобы сирийский лидер Башар Асад защищал курдов в Сирии.
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
Политика
ВС России оставил в силе приговор двум украинским диверсантам
Верховный суд России оставил в силе приговор гражданам Украины Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которые были осуждены на 14 лет лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму в 2016 году.
Происшествия
В Орске задержан мужчина, который признался в убийстве матери
Житель Орска (Оренбургская область) признался в убийстве собственной матери, тело которой он расчленил и вынес в сумке в мусорный контейнер.
Общество
Мама убитой девочки записала видеообращение к жителям Саратова
Мать девятилетней девочки, убитой в Саратове по пути в школу, сделала обращение.
Футбол
УЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула
Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит призывы перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
Армия и оружие
Калининград защитят зенитные комплексы «Тор-М2»
Новейшие комплексы «Тор-М2» получит зенитный полк, который располагается в Калининградской области.
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,1%
В докладе отмечается, что повышение НДС в начале этого года способствовало ускорению инфляции в РФ.
Хоккей
Мэттьюс — о Михееве: теперь мы едим суп каждый день. Это дело его рук
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал игру российского новичка команды Ильи Михеева.
Кино
Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене»
Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.
Хоккей
Сушинский: «Зарплаты в КХЛ рухнут, очень много игроков уедет»
С потолком зарплат вообще много игроков уедет, потому что зарплаты сильно рухнут.