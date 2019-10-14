Экономика
Газета.RuСчетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Счетная палата не верит в прогнозы чиновников. Не будет ни обещанного ускорения роста экономики, ни увеличения инвестиций, ни сокращения бедности темпами, заложенными в прогноз бюджета на 2020-2022 годы.
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с чего всё началось
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.Ведомостивчера в 04:32
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Счетная палата указала на излишний оптимизм базового варианта макропрогноза
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Число погибших в результате удара тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 72 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести (ранее сообщалось о 60 жертвах стихии), сообщает ТАСС.
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Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал вывести войска с севера Сирии после того, как антитеррористическая операция в этом регионе завершится, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
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