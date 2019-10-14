Экономика

Газета.RuГазета.RuСчетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета

Счетная палата не верит в прогнозы чиновников. Не будет ни обещанного ускорения роста экономики, ни увеличения инвестиций, ни сокращения бедности темпами, заложенными в прогноз бюджета на 2020-2022 годы.
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с чего всё началось

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомостивчера в 04:32

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Бюджет не поможет достичь целей программы Путина

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Счетная палата полагает, что базовый вариант макропрогноза МЭР чрезмерно оптимистичен

ТАССвчера в 05:19

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 14:29

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Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета

РИА Новостивчера в 04:44

В споре рождается бюджет: у СП возникли вопросы к тратам казны

Известиявчера в 03:40

Счетная палата рассчиталась с бюджетом

Коммерсантъвчера в 15:45
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Происшествия

Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой

Вести.Ru 04:32
Происшествия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru вчера в 06:28
Политика

Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши

Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
ТАСС вчера в 15:59
Экономика

ЦБ поможет банкам проверять благонадежность клиентов

ЦБ создаст специальную платформу для проверки благонадежности российских компаний для банков.
Ведомости 04:31
Общество

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Политика

Верховный суд смягчил приговор украинцу Давыденко за шпионаж

Верховный суд РФ снял 3,5 года с приговора гражданину Украины Константину Давыденко, получившему 10,5 лет колонии строгого режима за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:34
Общество

В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях

Суд признал организацию "Момент истины" виновной по части 9 статьи 13.15.
Газета.Ru 05:02
Политика

Китай и США пришли к консенсусу по торговле — МИД КНР

Власти Китая и США пришли к единому мнению в вопросе о торгово-экономическом соглашении.
REGNUM 04:11
Политика

Путин прибыл в Объединённые Арабские Эмираты

Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Объединённых Арабских Эмиратов.
REGNUM 04:49
Политика

Володин посоветовал президенту Грузии извиниться перед Россией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили должна принести извинения России и российскому народу, после чего можно будет обсуждать восстановление отношений между двумя странами.
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Происшествия

СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России

Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
Газета.Ru 04:34
Шоу-бизнес

Родные Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь

Родные Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что актриса проходит лечение.
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Общество

Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

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Армия и оружие

Трамп позвонил Эрдогану и потребовал прекратить огонь в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс рассказал, что глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре потребовал от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии.
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Армия и оружие

Китай потребовал от Турции прекратить бои в Сирии

Турция должна прекратить бои в Сирии и сконцентрировать усилия на борьбе с терроризмом, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Московский Комсомолец 04:20
Экономика

Bloomberg оценил потери России от дедолларизации резервов

За первый год политики снижения доли доллара в валютных запасах Центробанка Россия недополучила около $7,7 млрд, пишет Bloomberg.
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Политика

Елизавета II исключила перенос Brexit

Великобритания выйдет из ЕС 31 октября. Намерение премьера Бориса Джонсона подтвердила королева Елизавета II.
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Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Футбол

Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА

РИА Новости 02:56
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Бюджет Севастополя на 2020 год: больше, чем ожидалось

Правительство Севастополя рассчитывает, что расходы бюджета Севастополя на 2020 год превысят 61 млрд рублей, что почти на 20% больше, чем было предусмотрено изменениями в бюджете на 2019-2021 годы, поддержанными в августе этого года.
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Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым

Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".
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Политика

Госдума рассмотрит предложение о частичной отмене смертной казни

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь на фоне убийства девочки в Саратове.
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Политика

Преемница Меркель высказалась о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодёжного союза Германии в Саарбрюкене высказала своё мнение о воссоединении Крыма с Россией.
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Общество

Россиян предупредили о резких скачках атмосферного давления

В Москве и Московской области в ближайшие два дня ожидаются резкие скачки атмосферного давления.
Lenta.ru 05:09
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Более 130 человек пострадали в беспорядках в Каталонии

Число пострадавших в ходе протестов в связи с решением Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, составило более 130 человек, сообщает газета Pais.
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Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Газета.Ru вчера в 18:40
Футбол

Болгарские скинхеды пытаются сорвать матч с Англией

Завершен первый тайм матча отборочного турнира Евро-2020 между Болгарией и Англией (4:0) в группе А. Главным событием первой половины стали расистские выкрики радикальных болгарских фанатов в адрес двух темнокожих футболистов сборной Англии – Рахима Стерлинга и Тайрона Мингса.
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Экономика

Рост пенсий в России поставили под сомнение

Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
ЖКХ

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Политика

Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты

Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21
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