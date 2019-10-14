Экономика

Газета.RuГазета.RuСчетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета

Счетная палата не верит в прогнозы чиновников. Не будет ни обещанного ускорения роста экономики, ни увеличения инвестиций, ни сокращения бедности темпами, заложенными в прогноз бюджета на 2020-2022 годы.
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с чего всё началось

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомостивчера в 04:32

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Бюджет не поможет достичь целей программы Путина

Ведомостивчера в 17:27

Счетная палата рассчиталась с бюджетом

Коммерсантъвчера в 15:45

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 14:29

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Комсомольская правдавчера в 05:13

В споре рождается бюджет: у СП возникли вопросы к тратам казны

Известиявчера в 03:40

Счетная палата полагает, что базовый вариант макропрогноза МЭР чрезмерно оптимистичен

ТАССвчера в 05:19
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В сеть попали данные о новых флагманских смартфонах от Google.
BFM.ru вчера в 21:24
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Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»

В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
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Ученые Йельского университета (США) разработали новую систему, которая помогает иммунной системе обнаруживать и устранять раковые клетки, в том числе находящиеся далеко от места зарождения опухоли.
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Газета.Ru вчера в 20:00
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В Москве открывается выставка работ Йоко Оно

Увидеть произведения японской художницы за 60 лет работы можно в Московском музее современного искусства с 15 октября, передает "Россия 24".
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Сверхсветовые корабли признали неэффективными

Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 вчера в 06:54
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У активистов екатеринбургского штаба Навального проходят обыски

В квартирах волонтеров штаба Алексея Навального в Екатеринбурге проходят обыски.
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Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия

В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов

В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.
RT на русском вчера в 11:20
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Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал современную систему высшего образования в России.
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Газета.Ru вчера в 20:01
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Как прошёл визит Путина в Саудовскую Аравию

По итогам визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию подписано более 20 соглашений, в том числе хартия о долгосрочном сотрудничестве стран-производителей нефти и меморандум об упрощении выдачи виз.
RT на русском вчера в 18:31
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Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака

Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
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Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ

В России может появиться единый платежный документ за Жилищно-коммунальные услуги.
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Украинский форвард Яремчук нелестно отозвался о российской сборной

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Происшествия

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Стала известна формула расчета цен на газ для жителей Украины

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