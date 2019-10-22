Экономика
ИнтерфаксСчетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа. Инвестклимат там не улучшился, успешно завершенных инвестпроектов мало, проблемы на рынке труда сохраняются, говорится в отчете ведомства.
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Гаджеты
Дешёвые смартфоны с 5G. MediaTek готовит новую платформу MT6873
Как сообщается, в следующем году MediaTek представит ещё одну семинанометровую однокристальную систему с модемом 5G, которая точно будет нацелена на средний ценовой сегмент.
iXBT.com 07:42
Происшествия
Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве
В Новой Москве задержан мужчина, который утром 22 октября зарезал двух человек и ранил еще четырех.
Газета.Ru 07:10
Армия и оружие
Корабли Каспийской флотилии вошли в Азовское море
РИА Новости Крым вчера в 17:03
Общество
Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России
Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
RT на русском 03:00
Происшествия
На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф
Сотрудники полиции нашли сейф на месте прорыва дамб на золотодобывающем участке в Курагинском районе Красноярского края, его пытаются вскрыть.
Lenta.ru 07:41
Общество
Землетрясение в США активизировало древнейший тектонический разлом
После землетрясения 4 июля 2019 года стороны разлома разошлись по вертикали на два сантиметра, пишет Science.
Труд 20 октября в 14:10
Общество
Олег Монгол победил Кирилла «Руки-Базуки» в бою по правилам ММА
Блогер из Хакасии Олег Монгол победил в бою по правилам ММА синтолового качка Кирилла Терешина, известного под кличкой «Руки-Базуки».
Вечерний курьер вчера в 13:52
Общество
Россияне определили самую бесполезную бытовую технику
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:16
Наука
Ученые выяснили, почему женщинам нравятся психопаты
Профиль вчера в 20:15
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Кино
Минкультуры показало черный список кинокомпаний
Министерство культуры РФ показало черный список кинокомпаний, задолжавших бюджету деньги.
Телеканал 360° 06:48
Экономика
«Яндекс» подорожал после послабления от правительства
Отзыв правительства на законопроект о значимых информационных ресурсах, в котором предлагалось изменить ключевые положения документа, привел к тому, что акции «Яндекса» выросли более чем на семь процентов на открытии торгов на Московской бирже.
Lenta.ru вчера в 11:29
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 06:27
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Газета.Ru вчера в 11:33
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Газета.Ru вчера в 09:36
Политика
Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки»
Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.
РБК вчера в 17:01
Гаджеты
Реальная скорость Huawei Mate X в сети 5G
Xiaomi показала реальную скорость в сети 5G Huawei Mate X был представлен еще в феврале этого года на выставке MWC 2019, причем выйти от должен был еще до появления на рынке Samsung Galaxy Fold, однако последний уже находится в руках пользователей, а Huawei Mate X должен выйти только в ноябре.
iXBT.com 04:56
Общество
Император Японии Нарухито официально вступил на престол
В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
REGNUM 06:27
Космос
Ученые нашли звезду, которая старше Вселенной
HD 140283 имеет более высокое, чем прогнозировалось, отношение кислорода к железу, и, поскольку его во Вселенной в течение нескольких миллионов лет не было в избытке, он снова указывал на то, что звезда не такая старая.
OAnews 19 октября в 14:21
Экономика
Ритейлер Х5 в третьем квартале сократил чистую прибыль на 72,3%
Показатель EBITDA X5 увеличился на 3,5%, до 28,645 млрд руб. Выручка компании выросла на 12,4%, до 421,955 млрд руб.
Коммерсантъ 07:46
Происшествия
В Волгограде двое полицейских погибли в ДТП с трамваем
РИА Новости 08:07
Политика
Новым председателем СПЧ назначен Фадеев
Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев назначен новым главой Совета по правам человека при президенте России (СПЧ).
Известия вчера в 13:55
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском вчера в 15:02
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 20:57