Экономика
ИнтерфаксСчетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа. Инвестклимат там не улучшился, успешно завершенных инвестпроектов мало, проблемы на рынке труда сохраняются, говорится в отчете ведомства.
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Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Происшествия
На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф
Сотрудники полиции нашли сейф на месте прорыва дамб на золотодобывающем участке в Курагинском районе Красноярского края, его пытаются вскрыть.
Lenta.ru 07:41
Здоровье
Министром здравоохранения Тульской области может стать Алексей Эрк
Как стало известно ИА «Тульские новости», пост министра здравоохранения Тульской области может занять депутат Тульской областной Думы 7-го созыва, главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алексей Эрк.
Тульские новости 06:50
Происшествия
Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве
В Новой Москве задержан мужчина, который утром 22 октября зарезал двух человек и ранил еще четырех.
Газета.Ru 07:10
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Наука
Ученые выяснили, почему женщинам нравятся психопаты
Профиль вчера в 20:15
Политика
Комитеты Госдумы поддержали законопроект о вытрезвителях
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей, внесенный группой сенаторов в мае этого года, сообщает РИА Новости.
Российская газета 07:44
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство Lada Vesta CNG и Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня вчера в 10:33
Футбол
«Оренбург» хочет переиграть матч с «Крыльями Советов»
Свободная Пресса вчера в 18:11
Кино
Треть получивших господдержку кинокартин не окупаются в прокате
Из 38 российских фильмов, которые с 2015 года получили от 100 млн рублей господдержки, 14 - больше трети - в прокате собрали меньше этой суммы, а не только меньше собственного бюджета, подсчитали "Ведомости".
Интерфакс 07:28
Общество
Россияне определили самую бесполезную бытовую технику
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:16
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Певица из Анапы получила ПМЖ на Украине
Напоминаем, что группа Yuko была участником Нацотбора на Евровидения-2019, и Юрина во время отбора призналась, что хочет получить украинский паспорт.
Анапское Черноморье 07:25
Футбол
Болельщик потребовал от Черчесова вызвать в сборную форварда Узбекистана
Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о звонке болельщика, который он получил во время подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.
Известия 06:26
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 06:27
Киберспорт
Forbes назвал самых влиятельных представителей киберспорта в России
Телеканал RTVI 07:59
Футбол
Самая красивая болельщица 13-го тура РПЛ, фото, опрос
Чемпионат вчера в 19:35
Шоу-бизнес
Директор Юлии Началовой показала видео, снятое незадолго до ее смерти
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева, с которой певицу связывали не только профессиональные, но и дружеские отношения, в своем микроблоге выложила видеоролик с празднования дня рождения дочери певицы.
Bimru.ru 05:43
Общество
Число заключенных в России достигло исторического минимума
Пресс-бюро ФСИН России сообщило, что число осужденных, содержащихся в исправительных колониях, за 2019 года снизилось на 6%, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:03
Авто
Назвали три вредные привычки автовладельцев
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Автоновости дня 20 октября в 07:43
Единоборства
Руис заявил о желании подраться с Уайлдером
Мексиканский боксёр Энди Руис, действующий чемпион мира в тяжёлой весовой категории по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO, рассказал о намерении стать объединённым чемпионом мира.
Чемпионат 07:00
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Технологии
Создан чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи
Astera вчера в 20:31
Экономика
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
Коммерсантъ вчера в 19:47