Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа. Инвестклимат там не улучшился, успешно завершенных инвестпроектов мало, проблемы на рынке труда сохраняются, говорится в отчете ведомства.

Армия и оружие Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.

Происшествия На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф Сотрудники полиции нашли сейф на месте прорыва дамб на золотодобывающем участке в Курагинском районе Красноярского края, его пытаются вскрыть.

Здоровье Министром здравоохранения Тульской области может стать Алексей Эрк Как стало известно ИА «Тульские новости», пост министра здравоохранения Тульской области может занять депутат Тульской областной Думы 7-го созыва, главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алексей Эрк.

Происшествия Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве В Новой Москве задержан мужчина, который утром 22 октября зарезал двух человек и ранил еще четырех.

Экономика Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.

Политика Комитеты Госдумы поддержали законопроект о вытрезвителях Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей, внесенный группой сенаторов в мае этого года, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.

Общество Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.

Шоу-бизнес Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.

Авто «АвтоВАЗ» приостановил производство Lada Vesta CNG и Largus CNG 1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.

Кино Треть получивших господдержку кинокартин не окупаются в прокате Из 38 российских фильмов, которые с 2015 года получили от 100 млн рублей господдержки, 14 - больше трети - в прокате собрали меньше этой суммы, а не только меньше собственного бюджета, подсчитали "Ведомости".

Общество Россияне определили самую бесполезную бытовую технику Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Шоу-бизнес Певица из Анапы получила ПМЖ на Украине Напоминаем, что группа Yuko была участником Нацотбора на Евровидения-2019, и Юрина во время отбора призналась, что хочет получить украинский паспорт.

Футбол Болельщик потребовал от Черчесова вызвать в сборную форварда Узбекистана Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о звонке болельщика, который он получил во время подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.

Общество «Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Экономика В России рекордно упал спрос на бензин Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».

Шоу-бизнес Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.

Шоу-бизнес Директор Юлии Началовой показала видео, снятое незадолго до ее смерти Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева, с которой певицу связывали не только профессиональные, но и дружеские отношения, в своем микроблоге выложила видеоролик с празднования дня рождения дочери певицы.

Общество Число заключенных в России достигло исторического минимума Пресс-бюро ФСИН России сообщило, что число осужденных, содержащихся в исправительных колониях, за 2019 года снизилось на 6%, передает РИА "Новости".

Авто Назвали три вредные привычки автовладельцев Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.

Единоборства Руис заявил о желании подраться с Уайлдером Мексиканский боксёр Энди Руис, действующий чемпион мира в тяжёлой весовой категории по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO, рассказал о намерении стать объединённым чемпионом мира.