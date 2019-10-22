с чего всё началось

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа. Инвестклимат там не улучшился, успешно завершенных инвестпроектов мало, проблемы на рынке труда сохраняются, говорится в отчете ведомства.

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