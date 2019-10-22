Экономика
ИнтерфаксСчетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа. Инвестклимат там не улучшился, успешно завершенных инвестпроектов мало, проблемы на рынке труда сохраняются, говорится в отчете ведомства.
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с чего всё началось
Меры государственной поддержки Северного Кавказа пока не приносят ожидаемого эффекта, пишет Счетная палата по итогам анализа некоторых субсидий из федерального бюджета.Ведомости06:43
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Шоу-бизнес
Предполагаемый сын рассказал о встрече с Цискаридзе
19-летний Тимур Акперов, называющий себя внебрачным сыном Николая Цискаридзе, посетил Санкт-Петербург, чтобы встретиться с артистом.
Дни.ру 06:43
Происшествия
В Челябинске около 20 тыс. человек остались без тепла из-за аварии
Из-за аварии на сетях жилищно-коммунального хозяйства часть домов и учреждений в Ленинском районе Челябинска остались без теплоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации.
РБК 07:38
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Хоккей
Канадский хоккеист клуба КХЛ рассказал о «страшилках» про Россию
33-летний спортсмен признался, что опасался переезда в Россию: «Нам постоянно рассказывают страшилки про КХЛ и Россию: игрокам не платят, безумные водители, безумные перелеты, безумные люди».
Lenta.ru 10:16
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Отмечается, что президенты России и Франции обсудили ситуацию на Украине и подчеркнули безальтернативность выполнения минских договоренностей.
ПолитРоссия вчера в 17:37
Политика
Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу
«Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский провёл встречу старших должностных лиц трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский союз — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года», — говорится в пресс-релизе министерства.
RT на русском 08:58
Политика
Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО
Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Lenta.ru вчера в 21:22
Футбол
Вратарь забил красивый гол со штрафного на последних минутах матча
Голкипер «Улл/Киса» смог забить гол на последних минутах матча против команды «Шейд», обеспечив свой клуб победой.
Discover24 08:06
Политика
Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила о выходе из совета
Член Совета по правам человека (СПЧ), бывшая судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова вышла из состава СПЧ.
Ведомости вчера в 19:04
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Происшествия
СК предъявил обвинение жителю Саратова в убийстве девятилетней девочки
ТАСС вчера в 07:01
Общество
«Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках
«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
Телеканал 360° вчера в 08:44
Происшествия
В Москве умерла дочь иранского посла
RT на русском 10:16
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru вчера в 08:19
Армия и оружие
Эрдоган вновь заявил о готовности возобновить операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах возобновить операцию на севере Сирии, если по истечении 120 часов США не выполнят договоренности по отводу курдских сил из зоны безопасности.
Газета.Ru 09:06
Футбол
ЦСКА презентовал нового маскота
ЦСКА презентовал нового маскота клуба.
Soccer.ru 09:17
Экономика
В России подскочили цены на загородное жилье
Минимальный уровень цен на загородное жилье зафиксирован в Омской, Ульяновской областях и Алтайском крае (1,2 миллиона, 1,1 миллиона и миллион рублей соответственно).
Lenta.ru 05:04
Здоровье
Собянин утвердил программу бесплатных лекарств для сердечников
Власти Москвы утвердили программу бесплатного лекарственного обеспечения для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Москва 24 09:48
Экономика
Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
РБК вчера в 10:42
Происшествия
Неизвестная болезнь поразила жителей и собак тюменского Заболотья
В тюменском Заболотье, в деревне Ачиры Тобольского района, с 20 октября были эвакуировано медицинской авиацией три человека в тяжёлом состоянии и с симптомами неизвестной болезни.
REGNUM 08:43
Экономика
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
Коммерсантъ вчера в 19:47
Общество
Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225
Ранее News.ru сообщал, что Ан-225 продолжает использоваться Украиной для грузоперевозок по всему миру.
News.ru 01:41
Финансы
Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника связан прежде всего с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты emerging markets на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем.
Интерфакс 07:25
Авто
Опубликован снимок нового универсала Subaru Levorg
В прошлом месяце Subaru разослал изображение-тизер, показывающее затемненный задний угол нового универсала Levorg 2020 года.
SpeedMe вчера в 19:15
Здоровье
Какие проблемы с пищеварением могут говорить об онкологии
Одним из признаков онкологии выступает быстрое насыщение и чувство вздутия живота после еды, затруднённое глотание, боли или жжение при глотании, кашле, удушье во время еды и питья.
MOS.news 04:25
Политика
Помпео встретится с митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео встретится с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне 22 октября, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.
Life.ru 02:25