с чего всё началось

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа. Инвестклимат там не улучшился, успешно завершенных инвестпроектов мало, проблемы на рынке труда сохраняются, говорится в отчете ведомства.

Экономика Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.

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Армия и оружие Асад прибыл на передовую в Идлиб Президент Сирии Башар Асад прибыл на передовую линию расположения войск в провинции Идлиб для встречи с военнослужащими, а также посетил недавно освобожденный Хубейт.

Финансы Рубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого роста.

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Армия и оружие Помпео заявил о готовности США начать военные действия против Турции США готовы к военным действиям против Турции в случае необходимости, сказал госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC.

Политика Украинский министр назвал себя дебилом Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.

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