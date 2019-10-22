Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСчетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа. Инвестклимат там не улучшился, успешно завершенных инвестпроектов мало, проблемы на рынке труда сохраняются, говорится в отчете ведомства.
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с чего всё началось
Меры государственной поддержки Северного Кавказа пока не приносят ожидаемого эффекта, пишет
 Счетная палата по итогам анализа некоторых субсидий из федерального бюджета.
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Счетная палата назвала 8 млрд рублей субсидий Северному Кавказу неэффективными

Ведомости06:43

Аудиторы заявили о неэффективности вложения средств в Северный Кавказ

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