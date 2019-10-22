Экономика
ИнтерфаксСчетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа. Инвестклимат там не улучшился, успешно завершенных инвестпроектов мало, проблемы на рынке труда сохраняются, говорится в отчете ведомства.
Читать в источнике
Оценить144
с чего всё началось
Меры государственной поддержки Северного Кавказа пока не приносят ожидаемого эффекта, пишет Счетная палата по итогам анализа некоторых субсидий из федерального бюджета.Ведомости06:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 09:50, Вашингтон
Политика
Украинский министр назвал себя дебилом
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 07:12
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Анастасия Заворотнюк заплатила за лечение
За сутки лечения в элитной палате актриса отдавала примерно 30-40 тысяч рублей, а дополнительные услуги по реабилитации стоили от 5 до 50 тысяч.
Live24 вчера в 11:07
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Газета.Ru вчера в 21:53
Армия и оружие
Покинувших Сирию американских военных попросили уехать из Ирака
Военнослужащие США, которые после вывода войск из Сирии вошли в Ирак, не имеют разрешения на пребывание на территории страны и могут находиться там только транзитом.
Lenta.ru 09:22
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина во второй раз стала мамой
Легенда спортивной гимнастики 40-летняя Светлана Хоркина вчера, 21 октября, во второй раз стала мамой.
Чемпионат 08:45
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru 20 октября в 09:58
Политика
Зеленский и Назарбаев обсудили в Японии ситуацию в Донбассе
Назарбаев поздравил Зеленского с успехом на выборах. Во время встречи поднимался вопрос войны в Донбассе.
Украина.ру 09:47
Экономика
Профильный комитет Госдумы одобрил проект бюджета страны на 2020 год
Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам одобрил проект бюджета страны на 2020 год и рекомендовал депутатам принять документ в первом чтении, сообщает ТАСС.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:53
Общество
Россияне определили самую бесполезную бытовую технику
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:16
Космос
Маск впервые написал в Twitter через спутниковый интернет Starlink
Илон Маск опубликовал два сообщения в Twitter и сообщил, что сделал это при помощи создаваемой им глобальной интернет-системы Starlink.
РБК 08:47
Экономика
«Денег не дадим»: Россия может отказать Белоруссии в кредите
Минск рассчитывает занять у Москвы 600 миллионов долларов. Эти деньги нужны для погашения уже имеющихся долгов.
РИА Новости 05:00
Здоровье
Организм американца 8 лет самостоятельно вырабатывал пиво
Организм 46-летнего американца в течение восьми лет самостоятельно вырабатывал пиво.
Вечерний курьер вчера в 17:30
Общество
Навсегда закрыт плеер, на котором работали 80% российских пиратских кинотеатров
Конец Moonwalk Онлайн-плеер Moonwalk, которым пользовались для показа видео 80% российских пиратских ресурсов, прекратил свою работу.
CNews 07:01
Происшествия
Число пострадавших от отправления на Орском НПЗ увеличилось до девяти
Число пострадавших от отравления на Орском нефтеперерабатывающем заводе увеличилось до девяти человек.
Российская газета 09:12
Политика
Песков прокомментировал изменения в составе СПЧ
Песков напомнил, что СПЧ является советом при президенте, поэтому "какие-либо изменения в составе совета без согласования с президентом, конечно, невозможны и без утверждения президентом".
ТАСС 09:37
Происшествия
36-летний футболист умер после задержания полицией в Калининграде
В Калининграде после задержания полицией умер игрок черняховского "Прогресса" Иван Вшиков.
Газета.Ru 09:12
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 02:49
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Кино
Вышел трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
В Сети появился трейлер девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 07:00
Политика
Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу
Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 08:31
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 09:38
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Авто
Автомобили каршеринга стали продавать пользователям
С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.
Автоновости дня вчера в 05:48