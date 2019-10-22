с чего всё началось

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа. Инвестклимат там не улучшился, успешно завершенных инвестпроектов мало, проблемы на рынке труда сохраняются, говорится в отчете ведомства.

Политика Украинский министр назвал себя дебилом Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.

Шоу-бизнес Стало известно, сколько Анастасия Заворотнюк заплатила за лечение За сутки лечения в элитной палате актриса отдавала примерно 30-40 тысяч рублей, а дополнительные услуги по реабилитации стоили от 5 до 50 тысяч.

Армия и оружие Покинувших Сирию американских военных попросили уехать из Ирака Военнослужащие США, которые после вывода войск из Сирии вошли в Ирак, не имеют разрешения на пребывание на территории страны и могут находиться там только транзитом.

Шоу-бизнес 40-летняя Светлана Хоркина во второй раз стала мамой Легенда спортивной гимнастики 40-летняя Светлана Хоркина вчера, 21 октября, во второй раз стала мамой.

Общество Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.

Политика Зеленский и Назарбаев обсудили в Японии ситуацию в Донбассе Назарбаев поздравил Зеленского с успехом на выборах. Во время встречи поднимался вопрос войны в Донбассе.

Экономика Профильный комитет Госдумы одобрил проект бюджета страны на 2020 год Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам одобрил проект бюджета страны на 2020 год и рекомендовал депутатам принять документ в первом чтении, сообщает ТАСС.

Общество Россияне определили самую бесполезную бытовую технику Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.

Космос Маск впервые написал в Twitter через спутниковый интернет Starlink Илон Маск опубликовал два сообщения в Twitter и сообщил, что сделал это при помощи создаваемой им глобальной интернет-системы Starlink.

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Политика Песков прокомментировал изменения в составе СПЧ Песков напомнил, что СПЧ является советом при президенте, поэтому "какие-либо изменения в составе совета без согласования с президентом, конечно, невозможны и без утверждения президентом".

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