с чего всё началось

Счетная палата пришла к выводу, что несмотря на практически полное (97,8%) выполнение плана мероприятий в рамках программы ЦБ по развитию финансового рынка в 2016–2018 годах, ожидаемых результатов добиться не удалось. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Здоровье Володин указал на низкую зарплату врачей Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал подсчитать среднюю оплату труда медиков без учёта зарплат главных врачей, которая может составлять 200–300 тысяч рублей.

Общество В Воронежской области объявлено штормовое предупреждение В Воронежской области объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на синоптиков.

Экономика Критическая отметка пройдена: Запад оценил подготовку Кремля к рецессии Россия готовит свой государственный бюджет к противостоянию рецессии, связанной с падением цен на нефть и западными санкциями, считает журналист немецкого издания Die Welt Эдуард Штайнер.

Происшествия В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.

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Политика Власти ЛНР установили границы республики по границам Луганской области Напомним, днем ранее руководитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на совместной с лидером самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным пресс-конференции обратил внимание на то, что в скором времени приобретет силу закон, определяющий границы республики в пределах Луганской области.

Общество Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.