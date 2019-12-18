Экономика
РБКСчетная палата сочла неэффективной программу ЦБ по развитию финрынка
Счетная палата пришла к выводу, что несмотря на практически полное (97,8%) выполнение плана мероприятий в рамках программы ЦБ по развитию финансового рынка в 2016–2018 годах, ожидаемых результатов добиться не удалось. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Счетная палата по итогам проверки обнаружила низкую результативность программы ЦБ по развитию финансового рынка, сообщается на сайте контрольного ведомства.Ведомости02:48
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Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Армия и оружие
Патрушев предупредил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию
«Исламское государство»* готовит плацдарм в Афганистане для вторжения в Центральную Азию.
Общество
В Греции найдены две гробницы бронзового века, выложенные золотом
Специалисты обнаружили сразу две гробницы, полностью выложенные золотом, а также содержащие разные драгоценности.
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Общество
Москва побила температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений
Для 19 декабря температурный рекорд - плюс 5,3 градуса - был установлен в 1982 году.
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал подсчитать среднюю оплату труда медиков без учёта зарплат главных врачей, которая может составлять 200–300 тысяч рублей.
Политика
В Боливии прокуратура выдала ордер на арест Эво Моралеса
Прокуратура Боливии в среду, 18 декабря, выдала ордер на арест бывшего президента этой страны Эво Моралеса.
Футбол
Томас Цорн: На результат «Спартака» будем смотреть в следующем сезоне
Генеральный директор Спартака Томас Цорн высказался о работе нового главного тренера команды Доменико Тедеско.
Шоу-бизнес
Фото: семья Анастасии Заворотнюк показала своих преследователей
Фото людей с камерами, которые досаждают семье артистки, опубликованы в Instagram-аккаунте, созданном для поддержки Заворотнюк.
Общество
«Сафмар» опроверг сообщения об обысках у Михаила Гуцериева
Представитель «Сафмар» опроверг сообщения об обысках в доме миллиардера Михаила Гуцериева и в офисах связанных с ним компаний.
Общество
В Воронежской области объявлено штормовое предупреждение
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на синоптиков.
Экономика
Критическая отметка пройдена: Запад оценил подготовку Кремля к рецессии
Россия готовит свой государственный бюджет к противостоянию рецессии, связанной с падением цен на нефть и западными санкциями, считает журналист немецкого издания Die Welt Эдуард Штайнер.
Происшествия
В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку
Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о полете бомбардировщиков над Ираном
"Информация одного из израильских интернет-ресурсов о якобы полетах российских бомбардировщиков в иранском воздушном пространстве — фейк", — заявили в военном ведомстве.
Кино
Как завершилась сага о Скайуокерах во вселенной «Звёздных войн»
Хотя история Рэй напоминает приключения Люка Скайуокера, двигателем сюжета в новой ленте становится скорее не запутанная расстановка сил (как в пятом эпизоде, когда выяснилось, что противником Люка является его же отец), а развитие характеров центральных героев, их внутренняя борьба и личный выбор.
Общество
Украина подписала соглашение с Румынией о поставках газа
Украина начнет импортировать природный газ из Румынии через территорию Молдавии с 1 января 2020 года.
Происшествия
Петербуржцы уже пострадали от шторма
Ранее в МЧС предупредили петербуржцев о сильном ветре, посоветовали соблюдать осторожность и не выходить из дома без необходимости, а автомобили не парковать под деревьями и шаткими рекламными конструкциями.
Шоу-бизнес
Наталья Фриске стала двойником покойной сестры
Наталья Фриске, сестра покойной Жанны Фриске, посетила мероприятие, организованное благотворительным фондом Эвелины Бледанс.
Политика
«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января
Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года «приближается к нулю с каждой минутой».
Футбол
«Альмерия» Гути может арендовать Лунина у «Реала»
«Альмерия» занимает второе место в испанской сегунде. Главный тренер команды — бывший полузащитник «Реала» Гути.
Футбол
Футболист сборной России Кудряшов расторг контракт с «Сочи»
Футбольный клуб РПЛ "Сочи" сообщил о расторжении контракта с защитником черноморской команды Федором Кудряшовым, выступающим также за сборную России.
Политика
Власти ЛНР установили границы республики по границам Луганской области
Напомним, днем ранее руководитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на совместной с лидером самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным пресс-конференции обратил внимание на то, что в скором времени приобретет силу закон, определяющий границы республики в пределах Луганской области.
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли из минометов западную часть Донецка
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из крупнокалиберных минометов Донецк.
Общество
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Политика
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
Политика
На компьютере Путина установлена уязвимая версия Windows
На всех рабочих компьютерах Владимира Путина установлена Windows XP, заметили журналисты на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента РФ.
Религия
Никола зимний: как отмечать праздник, посвященный святому Чудотворцу
19 декабря православные верующие отмечают день памяти Николая Чудотворца.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
Технологии
Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия
Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.