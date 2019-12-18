Экономика

РБКРБКСчетная палата сочла неэффективной программу ЦБ по развитию финрынка

Счетная палата пришла к выводу, что несмотря на практически полное (97,8%) выполнение плана мероприятий в рамках программы ЦБ по развитию финансового рынка в 2016–2018 годах, ожидаемых результатов добиться не удалось. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Счетная палата по итогам проверки обнаружила низкую результативность программы ЦБ по развитию финансового рынка, сообщается
 на сайте контрольного ведомства.
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Финансовый рынок РФ отстаёт от других стран и от национальной экономики

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Счетная палата сочла неэффективной программу ЦБ по развитию финрынка

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Экономист Михаил Хазин объяснил, почему Счётная палата «наехала» на ЦБ РФ

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Россия готовит свой государственный бюджет к противостоянию рецессии, связанной с падением цен на нефть и западными санкциями, считает журналист немецкого издания Die Welt Эдуард Штайнер.
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Как завершилась сага о Скайуокерах во вселенной «Звёздных войн»

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Около 100 боевиков на танках атаковали сирийских военных

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Футболист сборной России Кудряшов расторг контракт с «Сочи»

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Политика

Власти ЛНР установили границы республики по границам Луганской области

Напомним, днем ранее руководитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на совместной с лидером самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным пресс-конференции обратил внимание на то, что в скором времени приобретет силу закон, определяющий границы республики в пределах Луганской области.
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Армия и оружие

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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из крупнокалиберных минометов Донецк.
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Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
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Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
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Никола зимний: как отмечать праздник, посвященный святому Чудотворцу

19 декабря православные верующие отмечают день памяти Николая Чудотворца.
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Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
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Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия

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