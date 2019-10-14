Экономика
Московский КомсомолецСчетная палата сочла нереалистичным проект федерального бюджета
Счетная палата России указала на риски недостижения ожидаемых темпов роста экономики в проекте федерального бюджета на 2020 год, а также на плановый период 2021 и 2022 годов.
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Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.Ведомости04:32
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Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
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Гаджеты
Раскрыты технические характеристики нового флагмана Realme X2 Pro
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Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
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Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»
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Экономика
Минпромторг заявил о кризисе рынка ювелирных изделий
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Политика
Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу
Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
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Минздрав предложил в исключительных случаях разрешить посещение родственниками и другими людьми пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии в любое время суток.
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