Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.

с чего всё началось

Счетная палата заявила, что макроэкономический прогноз, на котором основан проект федерального бюджета на 2020–2022 гг, является нереалистичным.

Происшествия Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске Центральный районный суд Красноярска арестовал до 13 декабря Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в избиении до смерти своего знакомого.

Политика Евросоюз поддержал таинственный план Украины по Донбассу Европейские страны одобрили план по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, который представил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

Шоу-бизнес Заворотнюк отказалась от чудо-вакцины, которой лечили Фриске По словам людей из ближнего круга актрисы, медики предлагали делать инъекции американской вакцины и Заворотнюк.

Политика Кремль оценил масштаб операции Турции в Сирии Москва рассчитывает, что масштаб военной операции Турции в Сирии будет пропорционален задачам обеспечения безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".

Общество Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.

Политика Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.

Политика Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.

Здоровье Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Финансы Курс валют сегодня: доллар растёт 16 октября Курс доллара 16 октября вырос на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия.

Происшествия «Кот-наркокурьер» сбежал до суда Следствие утратило живой вещдок резонансного дела о наркотиках В среду Новомосковский суд продолжит рассматривать уголовное дело о доставке наркотиков в колонию с использованием кота.

Общество В России водителей начнут проверять на наркотики с помощью спецприбора Прибор для выявления водителей-наркоманов начнут применять в России в 2020 году, сообщил начальник ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

Происшествия В Петербурге женщина расчленила соседа и вывезла останки на маршрутке Осознав, что мужчина скончался, женщина расчленила его тело и вывезла в пакетах на Канонерский остров.

Здоровье Скворцова назвала основную причину смертей в России «Регионы, которые недооценивали сосудистую смертность, кодируя причины смерти как невыясненные или от старости, с одной стороны, все равно не могли исказить показатели, но кроме того, теряли рычаги для управления смертностью в регионе», — подчеркнула Скворцова.

Политика Кремль не рассматривает вопрос создания «зеленой» партии Вопрос о создании "зеленой" партии в повестке дня Кремля не стоит, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.