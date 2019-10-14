Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.

с чего всё началось

Счетная палата заявила, что макроэкономический прогноз, на котором основан проект федерального бюджета на 2020–2022 гг, является нереалистичным.

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Политика Путин прибыл в Саудовскую Аравию Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Матвиенко: Россия поддержит возобновление авиасообщения с Украиной Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва ответит положительно на восстановление авиасообщения между Россией и Украиной, если Киев выступит с такой инициативой.

Политика ВТО одобрило американские пошлины на товары Евросоюза Всемирная торговая организация подтвердила законность введения торговых пошлин со стороны США на товары из стран ЕС.

Авто Сообщили об изменении транспортного налога Правила начисления транспортного налога изменились в России, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Autonews.

Политика В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме» Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Шоу-бизнес Раскрыта причина перевода Заворотнюк в центр для тяжелобольных Российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра и положили в реабилитационный центр для тяжелобольных по решению общего консилиума врачей.