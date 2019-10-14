Экономика
ВедомостиСчетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета
Самые сильные расхождения в прогнозах Минфина и Росимущества Счетная палата обнаружила по двум компаниям – «Транснефть» и РЖД: есть риск недополучить по ним 156 млрд и 187 млрд руб. за 2020–2022 гг. соответственно.
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с чего всё началось
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.Ведомости04:32
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