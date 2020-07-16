Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Она не исключила дальнейшего роста числа граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Авто Toyota Land Cruiser 200 в России получил обновленную спецверсию Дилеры концерна Toyota в России объявили старт приема заказов на модернизированную топовую модификацию Executive Lounge модели Toyota Land Cruiser 200. 14

Политика Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. 721

Происшествия Мошенники заработали на сим-картах Задержаны аферисты, списывавшие деньги со счетов граждан Оперативники МУРа обезвредили преступную группу, похитившую десятки миллионов рублей с банковских счетов граждан с помощью незаконного перевыпуска их телефонных сим-карт.

Общество Мишустин: обстановка с коронавирусом в России улучшается Москва, 15 июля 2020, 14:27 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России улучшилась, заявил 15 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. 105

Экономика Минтруд установил новый прожиточный минимум Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения. 38

Авто ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля. 234

Общество Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук. 46

Общество В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку Депутат ГД Василий Власов предложил выплачивать гражданам, нашедшим на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, который выписан магазину за это нарушение, пишет RT. 203

Общество Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет. 12

Экономика Илон Маск вошёл в топ-10 богатейших людей мира Вашингтон, 15 июля 2020, 23:37 — REGNUM Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск впервые вошёл в десятку богатейших людей мира по версии журнала Forbes. 1

Финансы Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен. 84

Футбол ФИФА представила календарь чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала календарь матчей предстоящего чемпионата мира, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. 2