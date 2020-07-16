Экономика
КоммерсантъСчетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Она не исключила дальнейшего роста числа граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
Читать в источнике
Оценить48
С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков.
— Светлана Орлова, политикТАСС 20:02
с чего всё началось
«С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков»,— сообщила на коллегии аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.Коммерсантъ17:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 20:57, Ашберн
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 16:55
Авто
Aurus утвердил дизайн нового внедорожника Komendant
Отечественный концерн Aurus утвердил финальный вариант дизайна нового люксового внедорожника Komendant.
Новые автомобили 00:03
Политика
США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели
Марк Мидоус, являющийся главой аппарата Белого дома, рассказал о сроках применения мер ограничения для некоторых китайских приложений для смартфонов.
CT news 20:36
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
Происшествия
В Адыгее приговорили к пожизненному сроку убийцу школьницы
Майкоп, 15 июля 2020, 20:02 — REGNUM Житель Адыгеи признан виновным в убийстве школьницы летом 2019 года.
REGNUM 13:02
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Адольфо Гайч, являющийся профессиональным аргентинским футболистом, рассказал, что хочет, чтобы его новой командой стал московский ЦСКА.
CT news 12:20
Общество
В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов
В Иркутске началась эвакуация жителей из подтопленных дождем домов.
Российская газета 19:53
Политика
Китай введет ответные санкции против США из-за указа Трампа о Гонконге
«Китай предпримет необходимые меры для защиты своих законных интересов и наложит санкции на соответствующий персонал и организации США»,— сказали в министерстве (цитата по AFP).
Коммерсантъ вчера в 23:27
Общество
У главного акушера Минздрава нашли недвижимость на 1 млрд рублей
Секрет фирмы 04:01
Здоровье
Партию новых машин скорой помощи передали медикам Приморья
Машины переданы Приморью Минпромторгом России для повышения доступности медицинской помощи населению края.
ИА Красная Весна вчера в 21:55
Кино
Хью Джекман поздравил «Людей Икс» с 20-летним юбилеем
Киноафиша России 03:32
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
По данным ресурса "Новые автомобили", Ford Bronco Sport не имеет никаких сходств с рамным Bronco.
Новые автомобили вчера в 12:19
Культура
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
Evo-rus.com 13 июля в 10:20
Здоровье
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прилетит в Екатеринбург
В пятницу, 17 июля, в Свердловской области ждут визита Михаила Мурашко, министра здравоохранения России.
Регион online 08:44
Общество
В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru 01:40
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Космос
Проектирование Восточного под пилотируемые пуски начнется в 2021 году
Аргументы и Факты 03:13
Транспорт
В Барнауле ремонтируют улицу Сиреневую
Вячеслав Франк, глава города Барнаула "Строить гораздо интереснее, чем ремонтировать", – признаётся главный инженер Константин Моисеев.
Вести Алтай 11:05
Армия и оружие
Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва
В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва.
РБК 18:48
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета 09:18
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Футбол
Футболисты «Шахтера» обыграли «Колос» в матче чемпионата Украины
Футбольный клуб "Шахтер" выиграл у "Колоса" в рамках 31-го тура чемпионата Украины. Матч проходил в столице 15 июля.
CT news 15:17
Политика
Захарова оценила расширение санкций против «Северного потока – 2»
Объявляя санкции в отношении «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», США применяют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции.
Известия 10:50