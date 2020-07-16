Экономика
КоммерсантъСчетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Она не исключила дальнейшего роста числа граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
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С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков.
— Светлана Орлова, политикТАСС 20:02
с чего всё началось
«С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков»,— сообщила на коллегии аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.Коммерсантъ17:39
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Два новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в «Уфе»
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Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
Общество
Около 6 тыс. жителей Аляски выступили за сохранение памятника Баранову
Ситка, США, 14 июля 2020, 03:11 — REGNUM Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах собрал почти шесть тысяч подписей против предложения убрать из американского города Ситки (штат Аляска) памятник правителю Русской Америки Александру Баранову (1747−1819).
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ТАСС 03:12
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RT на русском 11:43
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Выступая в среду в Российском военно-историческом обществе на круглом столе, посвященном 75-летию Потсдамской конференции - встрече глав стран-лидеров антигитлеровской коалиции, Мединский отметил, что на базе соглашений, достигнутых в Потсдаме, а также на предыдущих подобных встречах в Тегеране и в Ялте была "создана беспрецедентная по своей эффективности система международных отношений".
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Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
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Общество
Госдума разрешила вырубку леса на Байкале ради проектов РЖД
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который позволяет сплошную вырубку леса на Байкале для строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
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Экономика
Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса
«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
RT на русском 04:17
Авто
Aurus утвердил дизайн нового внедорожника Komendant
Отечественный концерн Aurus утвердил финальный вариант дизайна нового люксового внедорожника Komendant.
Новые автомобили 00:03
Игры
Фанаты создали карту для GTA 6, которая удивила игроков
На самом деле идея карты, которая объединила бы в себе все города, не нова, но на фоне роста популярности GTA 5 после того, как ее бесплатно раздавали в Epic Games Store, а также анонса для консолей нового поколения, у игры значительно расширилась аудитория, которой также интересна GTA 6.
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Политика
США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели
США предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других в ближайшие недели, заявил в четверг журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.
РИА Новости 18:33
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Российские студенты, участвовавшие в опросе аналитической исследовательской компании Universum, назвали самые привлекательные места работы.
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Все опасные симптомы инфекции коронавируса SARS-CoV-2 установлены
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15.07.2020 У 26% россиян обнаружен популяционный иммунитет к COVID19.
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Московский Комсомолец Чита 07:31
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Володин уточнил возможные последствия призывов вернуть Крым Украине
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Представители минобороны Азербайджана заявили об уничтожении военного объекта и военной техники ВС Армении в товузском приграничном направлении, пишет РИА Новости.
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Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
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Общество
Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного
Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия вчера в 11:45
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Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
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Журналистка New York Times уволилась из-за травли со стороны коллег
Журналистка и редактор отдела мнений в New York Times Бэри Вайсс уволилась из газеты, объяснив это травлей со стороны коллег и нетерпимостью редакции к альтернативному мнению.
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