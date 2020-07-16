С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков.

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Она не исключила дальнейшего роста числа граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Общество ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж» Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены. 417

Общество Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей Глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания диагностирует проблему хакерского взлома и поделится результатами, «когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло». 80

Политика Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 4,9K

Происшествия Мосгорсуд отменил продление ареста обвиняемому в хищении 7 млрд рублей у Новикомбанка Московский городской суд отменил решение Тверского районного суда о продлении срока содержания под стражей Гендиректору группы компаний "Объединенная транспортная корпорация" (ОТК) Давиду Тетро, который обвиняется в хищении у Новикомбанка 7 млрд рублей.

Политика Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом Фургала Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом главы Хабаровского края Сергея Фургала. 5

Происшествия Прокуратура начала проверку после беспорядков на Амурском ГПЗ Прокуратура Амурской области начала проверку по факту беспорядков, произошедших 13 июля на Амурском газоперерабатывающем заводе.

Культура Большой театр впервые выступит на фестивале в Херсонесе Впервые Большой театр выступит с концертами в севастопольском музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Энергетика Саудовская Аравия сохранит объем экспорта нефти Саудовская Аравия в августе сохранит экспорт нефти на июльском уровне, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. 14

Шоу-бизнес Опубликовано фото постройневшей экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгения Васильева впервые за долгое время выложила в соцсети собственное фото. 17

Политика Президент Польши оценил звонок российских пранкеров Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой. 792

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 295

Общество Росприроднадзор считает обоснованным штраф «Норникелю» на 147 млрд Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что штраф "Норникелю" в размере 147,7 миллиарда рублей соответствует ущербу, который нанесен арктической природе после разлива дизтоплива. 3

Наука Ученые назвали возможную причину аномальной жары в Сибири Аномальная жара в Сибири была бы практически невозможна без воздействия деятельности человечества на состояние климата Земли. 1

Политика Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года. 496