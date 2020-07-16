Экономика
КоммерсантъСчетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Она не исключила дальнейшего роста числа граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
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С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков.
— Светлана Орлова, политикТАСС вчера в 20:02
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Счетная палата предупредила о риске роста числа обманутых дольщиков
Комсомольская правдавчера в 18:20
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Общество
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Коммерсантъ вчера в 23:54
Футбол
Главный тренер «Оренбурга» попросил расширить РПЛ до 18 команд
Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» высказался по поводу организации и не сыгранных матчей своей команды в рамках чемпионата.
CT news 00:31
Общество
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Газета.Ru вчера в 23:50
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В Death Stranding интеллектуальное сглаживание от NVIDIA обеспечивает повышение производительности до 48 % в режиме «Качество» и до 90 % — при выборе профиля «Производительность».
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CT news вчера в 08:43
Происшествия
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Общество
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Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка.
Коммерсантъ вчера в 08:57
Киберспорт
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Dota2.ru вчера в 18:25
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Опубликован первый трейлер нового фильма «Проект Сила» от Netflix
Слово и Дело вчера в 11:10
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Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским
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