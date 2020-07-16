Экономика
КоммерсантъСчетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Она не исключила дальнейшего роста числа граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
Читать в источнике
Оценить221
с чего всё началось
«С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков»,— сообщила на коллегии аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.Коммерсантъвчера в 17:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 15:44, Ашберн
Политика
Медведев назвал «борзостью» санкции США против «Северного потока-2»
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал США за угрозы ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Коммерсантъ 13:57
Здоровье
97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 15 июля в Ростовской области у 11 019 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости — 266,2 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com вчера в 04:30
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54
Экономика
Как узнать, имеете ли вы право получить субсидию на дезинфекцию
Напомним, что с 15 июля ряд представителей МСБ могут получить субсидию на дезинфекцию и профилактику коронавируса.
Время Бухгалтера 04:55
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
Спорт
Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси
16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
Sports.ru вчера в 04:32
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Армия и оружие
Военные РФ получат многофункциональный беспилотник вертолетного типа
ИА Красная Весна 14:33
Армия и оружие
Military Watch: Россия сделала ставку на тяжелые истребители
В издании Military Watch заявили, что Россия сделала ставку на тяжелые истребители.
Piter.tv 08:10
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разделась для обложки журнала Playboy в четвертый раз
Ольга Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз.
Газета Metro 12:49
Общество
Госдума поддержала новый порядок раздела имущества при разводе
Госдума приняла в первом чтении законопроект об общем имущества супругов и порядке его раздела при разводе.
НТВ вчера в 08:44
Футбол
«Рубин» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России
РИА Новости 13:03
Транспорт
Обязательные пломбы для крымских грузов отменены
Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ 14:16
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
Футбол
Кикнадзе и Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖД
В РЖД рассматривают возможность увольнения генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, а также главного тренера Марко Николича.
Vprognoze.ru 08:53
Происшествия
На Кубани выявили 67 новых носителей коронавируса
Краснодар, 16 июля 2020, 10:43 — REGNUM 67 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 16 июля.
REGNUM 03:43
Происшествия
Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении кубанского судьи
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края, который подозревается в получении крупной взятки и вынесении заведомо неправосудного решения.
Российская газета 07:52
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Авто
Новый BMW i7 впервые заметили на тестах
Компания BMW вывела на тесты прототип электрокара i7, который был замечен фотошпионами.
32CARS.ru 08:30
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru 10:26
Шоу-бизнес
Плохие манеры дочери Пугачевой и Галкина шокировали пользователей Сети
Шоумен Максим Галкин показал поклонникам видео с шестилетней дочерью Лизой, которая придумала нестандартный метод закрытия дверей.
Слово и Дело 08:28
Политика
Памфилова предложила перенести единый день голосования на другой месяц
«Обязательно единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть — это сентябрь», — сказала глава ЦИК.
REGNUM 08:06
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
Футбол
ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Здоровье
В Саратовской области двое медработников скончались от коронавируса
Плюс ко всему есть еще 5 медицинских работников – это 3 врача, 1 фельдшер и 1 водитель скорой, которые скончались, имея коронавирусную инфекцию.
ProBalakovo 07:08
Общество
Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу
В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
Происшествия
Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали
Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 14:09