с чего всё началось

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Она не исключила дальнейшего роста числа граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Политика Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. 1,1K

Общество Госдума поддержала новый порядок раздела имущества при разводе Госдума приняла в первом чтении законопроект об общем имущества супругов и порядке его раздела при разводе.

Транспорт Обязательные пломбы для крымских грузов отменены Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост. 17

Происшествия На Кубани выявили 67 новых носителей коронавируса Краснодар, 16 июля 2020, 10:43 — REGNUM 67 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 16 июля. 13

Происшествия Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении кубанского судьи Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края, который подозревается в получении крупной взятки и вынесении заведомо неправосудного решения. 63

Политика В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии. 620

Авто Новый BMW i7 впервые заметили на тестах Компания BMW вывела на тесты прототип электрокара i7, который был замечен фотошпионами.

Экономика Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета. 613

Армия и оружие Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции 1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана. 2K

Происшествия Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России. 2

Здоровье В Саратовской области двое медработников скончались от коронавируса Плюс ко всему есть еще 5 медицинских работников – это 3 врача, 1 фельдшер и 1 водитель скорой, которые скончались, имея коронавирусную инфекцию. 15

Общество Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин. 113