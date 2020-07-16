Экономика
КоммерсантъСчетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Она не исключила дальнейшего роста числа граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
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с чего всё началось
«С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков»,— сообщила на коллегии аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.Коммерсантъвчера в 17:39
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Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
Политика
Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2»
Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений.
РБК 10:31
Здоровье
Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Стало известно, что врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал на своей странице в социальной сети о том, какими сложностями обладают диагностика и проявление язвы желудка.
ToDay News Ufa 05:05
Футбол
Кокорин после отмены матча «Сочи» с «Тамбовом»: Миссия выполнена
В социальных сетях считают, что фраза «миссия выполнена», в том числе, относится и к самому Кокорину, который в ближайшее время станет свободным агентом и сможет вести переговоры с любыми командами без ограничений.
Фонтанка.Ру 10:36
Автоспорт
«Рейсинг Пойнт» предложил контракт чемпиону «Формулы-1» Феттелю
News.ru вчера в 06:54
Экономика
Роснефть отозвала иск к РБК на 43 миллиарда рублей
"Роснефть" отзывает иск к ООО "БизнесПресс", учредителю и издателю газеты РБК, о взыскании 43 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель крупнейшей российской нефтяной компании.
РИА Новости 10:41
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru 10:26
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
Спорт
Фетисов предложил руководству РУСАДА на время отойти от обязанностей
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что топ-менеджерам Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стоит на время отойти от своих обязанностей, чтобы не дискредитировать работу организации.
РИА Новости 13:56
Шоу-бизнес
Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor 03:25
Происшествия
В Саратовской области ущерб от непогоды превысил 120 млн рублей
Ущерб от непогоды, в результате которой в Саратовской области были повалены деревья, отключено электричество и сорваны крыши домов, составил более 120 млн рублей.
ТАСС 11:05
Политика
Зеленский назвал кандидата в мэры Киева от партии власти
Победителем праймериз парламентской фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» для участия в выборах городского головы (мэра) Киева стала депутат Ирина Верещук, заявил на брифинге украинский президент Владимир Зеленский.
Rambler News Service 14:54
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Здоровье
За сутки в Свердловской области выявили 349 случаев коронавируса
На 16 июля в Свердловской области у 16 984 человек выявлен коронавирус. За последние сутки по выздоровлению выписаны 323 человека.
Kursk.com 03:39
Политика
Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине
Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
ТК Звезда 10:47
Происшествия
Суд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о торговле детьми
RT на русском 14:03
Происшествия
В Татарстане задержан экс-глава Буинского района
Следствие установило, что в 2003 году подозреваемый, являясь главой Буинского района, организовал убийство местного жителя.
TatCenter 09:24
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Общество
В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Газета.Ru вчера в 01:40
Общество
Путин подписал закон, гарантирующий выплаты работникам при сокращении
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, гарантирующий право работников на положенные по закону выплаты при ликвидации юрлиц или же сокращении штата.
РЕН ТВ 13 июля в 13:51
Политика
Невзоровские среды: Александр Невзоров
YouTube-канал Александра Невзорова Instagram Александра Невзорова О.Журавлева― Мы вас приветствуем.
Эхо Москвы вчера в 23:31
Экономика
ЦБ допустил временное повышение цен на товары и услуги
"Возобновление или расширение формата работы организаций сферы услуг, торговли непродовольственными товарами могут сопровождаться временным повышением цен, отражающим, в частности, эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале", - отмечается в материалах.
ТАСС вчера в 11:02
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Шоу-бизнес
«Она постучала и зашла»: как Агутин и Варум спасли брак после измен
Леонид был замечен в компании брюнетки. Пара Леонида Агутина и Анжелики Варум — одна из самых ярких в российском шоу-бизнесе.
Городовой 08:27
Здоровье
Власти Норильска заявили о сокрытии масштабов эпидемии
Мэр Ринат Ахметчин заявил, что в Норильске бушует эпидемия коронавируса, мест в госпитале практически не осталось, а краевые власти якобы не заботятся об оснащении больниц.
Коммерсантъ 13:34
Культура
Рязанский театральный коллектив выиграл грант в два миллиона рублей
Лауреаты получили грант в размере двух миллионов рублей.
Московский Комсомолец 08:33
Авто
Китайского конкурента Bugatti Chiron оценили в сто миллионов рублей
Главного конкурента Bugatti Chiron, как заявили разработчики, планируют представить уже в конце текущего года, а стоимость транспортного средства будет достигать в перерасчете около 100 миллионов рублей.
Car.ru 13:10
Армия и оружие
ANHA: российских военных атаковали с сирийской Хасеке, есть раненые
Сегодня в районе сирийского города Аль-Дербасия в провинции Хасеке было совершено нападение на российских военнослужащих.
Недвижимость.RU 15:16