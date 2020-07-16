с чего всё началось

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Футбол Кокорин после отмены матча «Сочи» с «Тамбовом»: Миссия выполнена В социальных сетях считают, что фраза «миссия выполнена», в том числе, относится и к самому Кокорину, который в ближайшее время станет свободным агентом и сможет вести переговоры с любыми командами без ограничений. 2

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