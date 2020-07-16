Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Она не исключила дальнейшего роста числа граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Общество Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня. 110

Авто ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля. 258

Шоу-бизнес Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ. 22

Происшествия ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР, сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Политика В Керчи заложат первые вертолетоносцы типа «Мистраль» Симферополь, 16 июля 2020, 09:31 — REGNUM Вертолетоносцы типа «Мистраль» будут впервые заложены на заводе «Залив» в Керчи, церемония состоится 16 июля при участии президента РФ Владимира Путина. 34

Экономика Крупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны Крупнейшие американские банки не хотят давать кредиты нефтегазовым компаниям страны, испытывающим финансовые проблемы после резкого падения цен на углеводороды. 10

Экономика Минтруд установил новый прожиточный минимум Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения. 60

Футбол «Локомотив» и «Ростов» делят защитника чемпионата Франции Радовановича Сразу два футбольных клуба — «Ростов» и московский «Локомотив» — хотят заполучить к себе в команду сербского футболиста Александара Радовановича, который сейчас является защитником французского «Ланса».

Общество Российские врачи выявили 6428 новых случаев коронавируса за сутки Новые случаи COVID-19 инфекции подтвердили в 85 регионах РФ, говорится в сообщении оперштаба.

Политика Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года. 511

Политика В Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку–2» Правительство Германии заявило о неизменности своей позиции по поводу газопровода «Северный поток–2», несмотря на заявления госсекретаря США Майка Помпео о дополнительных санкциях за реализацию проекта.

Кино Режиссер «Константина» рассказал о сиквеле Первый фильм был достаточно успешен. Мы планировали сделать ответственный, более жесткий сиквел.