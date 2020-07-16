Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Она не исключила дальнейшего роста числа граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
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Главные новости к утру 16 июля

Коммерсантъ00:00

Обманутых дольщиков в России может стать больше: события ночи 16 июля

Евразия Dailyвчера в 23:56

Счётная палата сообщила о рисках роста числа обманутых дольщиков

RT на русскомвчера в 18:57

Счетная палата предупредила о рисках увеличения числа обманутых дольщиков

ТАССвчера в 20:02

Счетная палата: точное число обманутых дольщиков до сих пор неизвестно

РИА Новостивчера в 19:40

Счетная палата предупредила о риске появления новых обманутых дольщиков

РБКвчера в 17:21

В Счетной палате увидели риски увеличения числа обманутых дольщиков в России

Интерфаксвчера в 17:00
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Общество

Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали

Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 вчера в 04:02
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Шоу-бизнес

Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену

Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
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Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Общество

Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

REGNUM вчера в 23:17
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Футбол

Алексей Миранчук может перейти из «Локомотива» в «Милан»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук может перейти из "Локомотива" в "Милан".
Газета.Ru 04:21
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
22
Происшествия

Саратовский депутат осужден на 12 лет за торговлю наркотиками

О вынесенном приговоре вчера сообщала пресс-служба СУ СКР, при этом не упомянув о депутатском статусе осужденного.
Взгляд-инфо 03:10
1
Общество

Собянин надеется, что в Москве не будет «жесткой вспышки» коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы больше шансов избежать возможность повторного введения карантина из-за коронавируса, однако риски есть.
Газета.Ru 01:55
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Шоу-бизнес

Авербух строит особняк для Лизы Арзамасовой

НТВ 04:42
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Происшествия

ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР

ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР, сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфакс 04:31
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv вчера в 08:12
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Политика

В Керчи заложат первые вертолетоносцы типа «Мистраль»

Симферополь, 16 июля 2020, 09:31 — REGNUM Вертолетоносцы типа «Мистраль» будут впервые заложены на заводе «Залив» в Керчи, церемония состоится 16 июля при участии президента РФ Владимира Путина.
REGNUM 02:31
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Экономика

Крупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны

Крупнейшие американские банки не хотят давать кредиты нефтегазовым компаниям страны, испытывающим финансовые проблемы после резкого падения цен на углеводороды.
Российская газета вчера в 19:52
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Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
4
Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Российская газета 04:17
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Экономика

Минтруд установил новый прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru вчера в 09:46
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Футбол

«Локомотив» и «Ростов» делят защитника чемпионата Франции Радовановича

Сразу два футбольных клуба — «Ростов» и московский «Локомотив» — хотят заполучить к себе в команду сербского футболиста Александара Радовановича, который сейчас является защитником французского «Ланса».
Mockva.ru 04:45
Общество

Российские врачи выявили 6428 новых случаев коронавируса за сутки

Новые случаи COVID-19 инфекции подтвердили в 85 регионах РФ, говорится в сообщении оперштаба.
Политика Сегодня 03:39
Армия и оружие

Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
4
Политика

Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ

Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM вчера в 17:49
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Авто

Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya

Концерн Nissan презентовал свой первый электрокросс Ariya.
Новые автомобили вчера в 10:03
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Политика

В Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку–2»

Правительство Германии заявило о неизменности своей позиции по поводу газопровода «Северный поток–2», несмотря на заявления госсекретаря США Майка Помпео о дополнительных санкциях за реализацию проекта.
Известия 04:28
Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:03
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Экономика

ЦБ: цены на товары и услуги вырастут в России

Временное повышение цен на товары и услуги прогнозирует Центральный банк России.
EastRussia вчера в 23:44
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Происшествия

Под Волгоградом задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

ТАСС 03:46
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Кино

Режиссер «Константина» рассказал о сиквеле

Первый фильм был достаточно успешен. Мы планировали сделать ответственный, более жесткий сиквел.
Kinonews.ru 03:19
Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
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Армия и оружие

США обвинили ЧВК «Вагнер» в нарушении эмбарго ООН

Ранее ЧВК «Вагнер» обвиняли в применении химического оружия в Ливии.
Новые Известия 03:14
5
Космос

НАСА заявляет о завершении испытаний телескопа имени Дж. Уэбба

LentaChel.ru вчера в 14:38
1
Общество

Объяснены причины ошибок тестов на коронавирус

Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить состояние вируса.
Lenta.ru вчера в 23:34
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