с чего всё началось

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам. Она не исключила дальнейшего роста числа граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Политика В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии. 611

Общество Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК. 22

Политика МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио». 99

Политика МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы «Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — цитирует министра Reuters. 126

Здоровье Украину поделят на четыре зоны с разными сценариями обучения школьников из-за коронавируса С 1 сентября Украину в зависимости от эпидемической ситуации поделят на зоны с разными сценариями обучения для школьников.

Происшествия Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей. 137

Общество Митинги в поддержку Фургала в Хабаровске продолжились 16 июля Акции протестов в Хабаровске называют несанкционированными, так как никто разрешения у власти не спрашивал, и никто не созывал якобы людей. 783

Гаджеты Honor представила ноутбук MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition Huawei под брендом Honor представила ноутбук MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition, который является продолжением предыдущей модели MagicBook. 8

Футбол Защитник «Сочи» Мевля заболел, у него подозрение на коронавирус Стали известны имена заболевших коронавирусом футболистов «Сочи» Кокорин рассказал о состоянии здоровья после вспышки коронавируса в «Сочи»

Общество Суд признал законным арест Ивана Сафронова по обвинению в госизмене Сотрудничество с чешской разведкой Мосгорсуд в исключил из решения по аресту Сафронова ссылку на длительное сотрудничество обвиняемого с чешской разведкой, передает корреспондент ТАСС. 112

Здоровье В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима По мнению руководителя одного из отделов Роспотребнадзора, маски нужно носить в местах, где скапливаются много людей. 469

Общество Илья Мэддисон занял должность помощника депутата Госдумы Депутат Госдумы Василий Власов объявил, что его новым помощником станет блогер и стример Илья Maddyson Давыдов. 4

Политика МИД Германии обвинил США в нарушении суверенитета Европы из-за санкций Санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» нарушают суверенитет Европы, заявил в четверг, 16 июля, глава МИД Германии Хайко Маас, слова которого приводит сайт внешнеполитического ведомства страны. 28

Экономика Правительство одобрило снижение срока налогового резидентства Правительство одобрило в четверг поправки в Налоговый кодекс, которые расширяют возможность сохранения российского налогового резидентства в 2020 году. 2

Общество Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны. 133

Футбол Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.